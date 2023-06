"Fieri di quello che siamo", l'orgoglio Lgbtqia+ sfila per le vie di Perugia

Rumoroso e colorato, festante ma non per questo meno determinato. "Fiero e orgoglioso" il corteo dell'Umbria Pride ha sfilato per le vie di Perugia. Ad aprire il corteo, il treno con palloncini fucsia delle Famiglie arcobaleno, "sotto attacco", una volta di più in questi giorni, con le recenti decisioni sulle trascrizioni e "il governo Meloni ha deciso di avviare una vera e propria crociata con l’obiettivo invece di criminalizzare".le famiglie omogenitoriali Se le circolari che hanno imposto lo stop alle trascrizioni di figlie e figli sono atti estremamente crudeli, la proposta di legge per l’introduzione del reato "per chi ricorre alla gravidanza per altri" che, ricordano gli organizzatori dell'evento, è uno strumento perfettamente legale e regolamentato in diversi paesi, come ad esempio Stati Uniti, Canada, Danimarca, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Grecia, dove il punto cardine è il rispetto e l’autodeterminazione della donna in ogni passaggio".

Un lungo corteo di famiglie come detto, di ragazzi, giovani e meno giovani, diverse associazioni e sigle, da quelle sindacali, con la Cgil, a quelle studentesche con Link e Udu. Al corteo anche qualche volto della politica, come il segreterario, e consigliere regionale, del Pd, Tommaso Bori, e il collega di partito, consigliere comunale, Francesco Zuccherini, l'onorevole Emma Pavanelli del Movimento 5 stelle. Pochi partiti e molta "politicqa" in senso ampio nell'appuntamento che ha portato in strada alcune migliaia di persone, dall'Arco Etrusco fino a piazza IV Novembre. Per chiedere diritti e tutele che ancora mancano, per dire basta a discriminazioni e vessazione. Solo nel 2022, in Umbria, sono stati oltre 500 gli accessi al centro antidiscrimazione.