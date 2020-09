Fiera dei Morti, il Comune di Perugia pubblica l'avviso per gli operatori

Fiera dei Morti? Cominciano le operazioni. E' stato pubblicato sul sito del Comune di Perugia l’avviso rivolto agli operatori in vista dell’edizione 2020. Le date: dall'1 al 5 novembre.

Il Comune di Perugia, si legge nella comunicazione, "sta lavorando per consentire lo svolgimento della Fiera dei Morti come previsto, con l’applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie, comprese quelle derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19". E ancora: "Attualmente, tuttavia, lo svolgimento di manifestazioni commerciali di così ampia affluenza non è programmabile con certezza, stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria. Si consiglia di seguire le informative che saranno pubblicate successivamente in questo sito e che saranno via, via più esaustive".