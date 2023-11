Perugia, inaugurata la Fiera dei Morti: previsti 50mila visitatori in cinque giorni

Inaugurata la Fiera dei Morti 2023. Più di 560 stand tra Pian di Massiano e il centro storico operativi fino al 5 novembre.

Al doppio taglio del nastro questa mattina hanno partecipato il sindaco Andrea Romizi, gli assessori al commercio e alla sicurezza del Comune di Perugia,Clara Pastorelli e Luca Merli ,la vicepresidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria, Paola Fioroni, il consigliere regionale Tommaso Bori, la consigliera comunale Sarah Bistocchi, i dirigenti del Comune Roberto Ciccarelli (Servizi alle Imprese), Roberto Chiesa (Manutenzione e Protezione civile) e Stefania Papa (Progetti europei e relazioni internazionali), la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi con la vicecomandante Antonella Vitali, i vicepresidenti del Consorzio Perugia in Centro Paolo Mariotti e Alessandro Granieri, la Ceo di Magenta Events Lucia Boccolini, che ha curato l’allestimento degli stand sull’acropoli per conto del Consorzio.

“Un esordio davvero partecipato – ha affermato il sindaco Romizi -. Non ci meraviglia, perché la fiera è un’antichissima tradizione profondamente sentita dai perugini. Saranno giornate preziose, capaci di regalare alle famiglie il piacere di stare insieme. Se anno dopo anno la fiera continua ad avere successo richiamando anche tante persone da fuori città un plauso va fatto agli espositori e a tutti coloro che lavorano per organizzare l’evento”.

“Finalmente è tornata la fiera più importante del Centro Italia e tra le principali del nostro Paese – ha detto l’assessore Pastorelli -. Stimiamo, in questi cinque giorni, un afflusso di più di 50mila visitatori. Alla sezione di Pian di Massiano – ha continuato l’assessore - si aggiunge ancora una volta quella in centro storico, che coinvolge anche gli espositori delle città gemellate con i loro prodotti tipici sempre di grande interesse. I tanti turisti stranieri presenti in città saranno contenti di scoprire questo clima internazionale. In particolare, non potevano mancare all’appello Seattle e Grand Rapids con cui abbiamo festeggiato il trentennale del patto di gemellaggio. Al Consorzio Perugia in Centro va un ringraziamento per aver puntato su qualità e ricercatezza degli stand”.

Come muoversi: le novità del trasporto pubblico

Dal 1° al 5 novembre, sarà emesso il titolo di viaggio “Up giornaliero Fiera 2023” da parte di Busitalia e Minimetrò acquistabile presso i distributori automatici del minimetrò e la biglietteria minimetrò a Pian di Massiano, ad un prezzo pari a 3,5 euro (invece che 5,4 euro).

Il biglietto sarà utilizzabile da un adulto ed un bambino al di sotto di 12 anni all’interno degli autobus/treni e su minimetrò, prevedendo pertanto l’estensione della gratuità per i minori entro i 12 anni, fino ad un massimo di 1 minore per ciascun adulto. La validità complessiva del titolo di viaggio sarà pari a 24 ore dalla prima convalida e comunque non oltre i giorni della durata dell’evento. Pertanto, tale tipologia di biglietto sarà erogabile e valido tutti i giorni a partire dal 1° al 5 novembre 2023.

Nei giorni festivi, ossia 1° e 5 novembre, infine, sono potenziate le linee di autobus F e G che collegano, sostanzialmente, il centro storico a Pian di Massiano passando, rispettivamente, per la direttrice di Elce e di via dei Filosofi.

Questi gli orari di esercizio del Minimetrò:

Mercoledì 1° novembre: 9:00 – 20:45 (ultima corsa).

Da giovedì 2 a sabato 4 novembre: 7:00 – 21:05 (ultima corsa).

Domenica 5 novembre: 9:00 – 20:45 (ultima corsa).