Fiera dei Morti 2021, le novità e le regole della versione 'allungata': tre piazze e 600 stand

La Fiera dei Morti di Perugia torna nella versione allungata a sette giorni, dal 1° al 7 novembre, con quasi 600 stand tra Pian di Massiano e centro storico. Ecco le novità e le regole.

Fiera dei Morti 2021, la mappa

I circa 500 posteggi di Pian di Massiano garantiranno una offerta ampia che include abbigliamento, intimo, calzature, artigianato, biancheria per la casa, articoli in legno, bigiotteria, elettronica, ferramenta, giocattoli, libri, quadri, stampe, borse, pelletteria, panini, ristorazione e dolciumi.

Gli 80 banchi previsti in centro saranno dislocati principalmente in tre piazze: piazza Matteotti, piazza della Repubblica e piazza Italia. Inoltre, otto espositori (vintage, etnico, oggettistica handmade) saranno presenti presso le logge della Prefettura (fronte piazza Italia), altri 12 nel tratto di corso Vannucci tra piazza della Repubblica e piazza Italia. Ciascuna piazza avrà una specifica vocazione. Nell’area di piazza della Repubblica e presso le logge della Prefettura troverà spazio la Mostra Mercato delle tipicità artigianali (manufatti in cuoio, legno, vetro, stoffa, ceramica, carta, oggetti etnici e di antiquariato, ecc.). Piazza Matteotti sarà, invece, il Villaggio delle Regioni d’Italia e dei prodotti umbri (food e produttori agricoli). In piazza Italia, in collaborazione con l’ufficio Relazioni internazionali del Comune di Perugia, sarà realizzato il Villaggio delle città gemellate con Perugia per una passeggiata tra colori, sapori e profumi internazionali, con l’offerta di prodotti artigianali ed enogastronomici. Quest’anno saranno Aix en Provence e Bratislava a proporre il meglio delle loro terre (salumi, formaggi, paté francese, spezie, tessuti, saponi, vini provenzali, vini e birre, ma anche ceramiche, decorazioni natalizie, manufatti in legno).

Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 21 a Pian di Massiano e dalle 10 alle 20 in centro.

Fiera dei Morti 2021, le nuove grafiche

Layout scelto sui social. Novità di quest’anno è stata anche la scelta del layout grafico della manifestazione attraverso le preferenze espresse dagli utenti dei social. Il contest su Facebook ha raggiunto più di 25mila persone, su Instagram 11.983 e su Telegram 501, per un totale di quasi 37.500 persone che hanno visto, condiviso e partecipato alla scelta editoriale. La proposta risultata vincitrice si caratterizza per la presenza di oggetti rotti, con la rassicurazione che, però, non ci si deve preoccupare perché alla fiera si trova tutto. Il piatto rotto, in particolare, richiama uno dei personaggi storici della manifestazione che, durante le sue dimostrazioni, usava gettare i piatti a terra per catturare l’attenzione dei passanti. Un ricordo che senz’altro appartiene ai frequentatori più maturi. Si è scelto di giocare con un titolo in inglese (Don’t worry la Fiera dei Morti is coming) che contrasta ironicamente con la traduzione in perugino (n’te preoccupà la Fiera dei Morti st’arivà): un modo, ancora una volta, per rassicurare il lettore maturo con una proposta all’insegna della tradizione e della storicità della fiera.

Fiera dei Morti 2021, i nuovi servizi

Servizi online. Per agevolare l’incontro tra operatori e visitatori della fiera, dal 1° novembre sarà attiva la mappa virtuale della manifestazione per trovare subito i prodotti preferiti attraverso lo specifico link del sito istituzionale del Comune di Perugia (fieradeimorti.comune.perugia.it). Presso la Direzione Fiera di Pian di Massiano sarà inoltre allestito, a cura della unità operativa Servizi alle imprese del Comune e con la collaborazione dei volontari del servizio civile, un punto di assistenza relativo all’amministrazione digitale per chi vuole aiuto per ottenere Spid, effettuare pagamenti velocemente, accedere ad altri servizi online o ad altre informazioni sull’avvio di attività produttive (sempre attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il relativo servizio telefonico: 075 5773440 - 075 5773450).

Fiera dei Morti 2021, le regole

Green Pass e sicurezza. Per l’accesso all’area fieristica sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass, non richiesto solo ai minori di 12 anni e alle categorie esenti. Obbligatorio anche indossare le mascherine a protezione delle vie aeree e rispettare le distanze. Saranno adottate tutte le misure anti-Covid previste dalle linee guida vigenti per lo svolgimento delle fiere. Non mancherà la cartellonistica informativa. In particolare, in centro gli stand saranno dotati di appositi piedistalli e di segnaletica orizzontale. A Pian di Massiano saranno allestiti otto totem per illustrare le norme di comportamento e un sistema di diffusione sonora le ricorderà a intervalli prefissati. Fausto Lemmi, responsabile della sicurezza, ha precisato: “A Pian di Massiano, in base all’esperienza del passato, la stima media di affollamento nei punti centrali della giornata è di 8.500-9mila persone, in linea anche con quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi. I controlli a campione sul possesso del Green Pass e sull’utilizzo della mascherina saranno effettuati dalle competenti forze di polizia. Presso ogni stand è prevista anche la possibilità di igienizzare le mani”. Il comandante Nicoletta Caponi ha confermato un alto livello di attenzione contro la vendita di merci contraffatte e rispetto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’impiego di circa 80 unità di personale, fra mattina e pomeriggio, per il primo giorno di fiera. L’evento sarà attenzionato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e con specifica riunione tecnica presso la Questura per il coordinamento delle forze di polizia a competenza generale.

Fiera dei Morti, il lavoro di Gesenu

Gesenu. Operatori di Gesenu in campo per la raccolta differenziata durante la manifestazione, sia per il posizionamento dei contenitori sia per la raccolta dei materiali. Lo ha ricordato il direttore operativo Marcello Pera: “Ci fa piacere tornare a servire Perugia in questa occasione. Per noi l’impegno effettivo dura 12 giorni. Operiamo sia nelle corsie della fiera sia nei parcheggi, garantendo anche un presidio mattutino e pomeridiano per il pronto intervento”.