Perugia, Fiera dei Morti più lunga: due giorni in più e nuovi manifesti

Il Comune di Perugia, su proposta dell'assessorato al commercio, ha allungato di due giorni la Fiera dei Morti. L'appuntamento è dal primo al 7 novembre in centro storico e a Pian di Massiano.

"Torna la Fiera dei Morti - spiega l'amministrazione sui propri profili social - che quest’anno durerà 7 giorni. Dall’1 al 7 novembre a Pian di Massiano e al centro storico di Perugia vi aspetta la fiera più antica della città".

Palazzo dei Priori, sempre sui social, ha pubblicato le nuove grafiche per l'edizione 2021 della Fiera dei Morti.

"Il concept è rappresentato dalla presenza di oggetti rotti e dalla rassicurazione che non ci si deve preoccupare, perché alla fiera si trova tutto. Inoltre il piatto rotto non è solo un semplice piatto: è un simbolo che rappresenta uno dei personaggi storici della fiera, che, durante le sue dimostrazioni, usava gettare i piatti a terra per catturare l’attenzione dei passanti. Anche questo è un chiaro ricordo che viene rievocato nelle menti dei frequentatori più maturi. Si è voluto poi giocare con un titolo in inglese che contrasta ironicamente con la sua traduzione in perugino: in questo modo si va ancora una volta a rassicurare il lettore maturo con una proposta fresca e divertente che porta con sé la tradizione e storicità della fiera", scrive il Comune di Perugia su Facebook.