Perugia, più tempo per lo shopping: il Comune allunga la Fiera dei Morti, le nuove date

Più tempo per lo shopping. La giunta Romizi, su proposta dell’assessorato al commercio, ha approvato il prolungamento dell’edizione 2021 della Fiera dei Morti fino a domenica 7 novembre.

"In tal modo è stata soddisfatta la richiesta avanzata da Fiva Confcommercio in relazione all’evento che si svolge ogni anno dal 1° al 5 novembre in piazza Umbria Jazz e che rappresenta una delle principali manifestazioni della città per dimensioni e afflusso di visitatori", spiega Palazzo dei Priori.

La giunta, prosegue la nota del Comune di Perugia, "ha tenuto conto del fatto che i giorni di maggiore afflusso coincidono tradizionalmente con quelli festivi e prefestivi, mentre il calendario 2021 dal 1° al 5 novembre prevede un solo giorno festivo di fiera (il 1° novembre). Il prolungamento di due giorni è quindi volto a favorire le possibilità di vendita degli operatori commerciali e la ripresa dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria".