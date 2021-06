Il centro storico di Perugia diventa il set di una fiction internazionale, le modifiche alla viabilità

Il centro storico di Perugia nella giornata di martedì 8 giugno si trasformerà nel set della fiction “ La Signora Volpe”, la serie tv scritta da Rachel Cuperman e Sally Griffiths, per la regia di Dudi Appleton, e prodotta dalla società inglese Route24, che è ambientata tra il capoluogo umbro e Panicale. Trasmessa sulla piattaforma Acorn, la fiction sarà distribuita anche in altri paesi dalla società Banjiai. Partner italiano di Route 24 per le riprese è la società Cattleya srl.

"Per permettere l’effettuazione delle riprese - spiega il Comune - , sono state previste alcune modifiche al traffico e alla sosta in centro per la giornata di martedì. In particolare, dalle 9 alle 16 sarà fatto divieto di transito in via Fani, mentre la sosta sarà vietata dalle 10 alle 20 in piazza Italia su tutti gli stalli, sul fronte opposto alla Prefettura, e dalle 16,00 alle 20,00 in viale Indipendenza, nel tratto opposto e sottostante i Giardini Carducci, con soppressione degli stalli per i motocicli. Dalle 6,00 alle 20,00 è fatto divieto di sosta con rimozione anche il piazzale Umbria Jazz, nel tratto interessato all’occupazione, adiacente alla rotatoria Atleti azzurri d’Italia. I suddetti divieti saranno appositamente segnalati, l’inosservanza di quanto disposto dall’Ordinanza 484 è punita con le sanzioni previste dal Codice della Strada".