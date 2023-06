INVIATO CITTADINO 'Villa Solomei': ne vedrete di tutti i colori e ne sentirete delle belle

Un Festival con gli occhi a mandorla. Annunciata la XXIV edizione del Festival Villa Solomei dedicato al Paese dei Mandarini. Fra luci e ombre… cinesi di Maze, “Labirinto” (30 giugno, 17:30).

Questo era il proposito pre-pandemia, precisa Carolina Cucinelli. Il progetto riprende vigore e si potenzia.

Ne vedrete di tutti i colori. Ne sentirete delle belle… con strumenti etnici e rari. I colori saranno quelli dei variopinti costumi che vivacizzeranno piazzette e vicoli dell’antico borgo. Le musiche, oltre all’antico organo restaurato, prevedono l’utilizzo di percussioni (The rhythm of Sichuan, 30 giugno, 18:30), cristallofonia, ossia suono coi bicchieri colmi d’acqua a diversi livelli, per una gamma di oltre 3 ottave (2 luglio, 18:30 e 19:30). Per finire col ‘erhu’ del Maestro Guo Gan che si avvale di uno strumento etnico a due corde, una specie di violoncello, che suonerà con la connazionale Liu Long, insieme all’Orchestra Filarmonica di Solomeo, diretta da Francesco Verzieri. Una sintesi musicale e antropologica di sicuro interesse. E, soprattutto, inedita.

Il Festival è dedicato a don Alberto Seri, parroco solomeense scomparso un quarto di secolo or sono e, fra l’altro, fondatore del Coro Canticum Novum

Soddisfazione espressa da Federica Cucinelli che parla di edizione “effervescente”. Giornate alternate di Solomeo e Cina, fino alla chiusa viribus unitis.

Fra le tante iniziative piace evidenziare la presenza di Claudio Santamaria che si esibisce (1 luglio, 21:15) con l’Orchestra sinfonica della Magna Grecia, proponendo “Le canzoni dell’amore” (Tenco, Battiato, Gaber, Modugno, Celentano, Califano… fra gli autori proposti).

Una vera novità è “Turandot con fiaba futuribile” (Anteprima, 21 giugno, Teatro Cucinelli) scritta e musicata da Raffaele Sargenti. Uno spunto dall’opera pucciniana, con la principessa che si cala nel mondo ipertecnologico dei nostri giorni.

Il direttore artistico Fabio Ciofini non poteva pensare di meglio e di più per questa edizione capace di coniugare tradizione e innovazione. Si potrà motivatamente parlare delle “5 giornate di Solomeo”, intrise di cultura e creatività.