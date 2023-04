Festival internazionale del Giornalismo, l'omaggio della vetrina di Sandri

La vetrina di Sandri omaggia il Festival del Giornalismo, edizione 2023 (evento che inizia proprio nella giornata odierna). Lo fa con una serie di riferimenti simbolici. Essenziali e molto ammirati.

Sono esposti libri che attengono alla storia del giornalismo. Insieme a una serie di brochure relative ai programmi dell’edizione attuale.

Un banner propone la sigla IJF 23, preceduta dal simbolo informatico del cancelletto. Numerosi i “fumetti” colorati che alludono ai contenuti della comunicazione.

I dolci esposti hanno sottostanti dei cavi e rispettivi connettori, a indicare il flusso d’informazione.

Tutto all’insegna della notizia e della comunicazione: primo motore della Kermesse che punteggerà vari luoghi della città. Con sicuri esiti di successo e ampia partecipazione.

PS. Degna di nota la circostanza che il manufatto non è, come quelli abituali, di pasta di zucchero o di sale, ma di lana. Realizzato da un gruppo di giovani dell’azienda Pushin Rugs in grado di costruire tappeti su disegni e loghi voluti dal committente.