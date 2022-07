INVIATO CITTADINO Festival Federico Cesi: l’auditorium di San Domenico ospita un evento musicale d’eccezione

Foligno. Festival Federico Cesi. L’auditorium di San Domenico ospita un evento musicale d’eccezione. Una Nona con oltre 120 elementi.

Musica Urbis. E le urbes umbre sono Trevi, Spello, Foligno, Terni, Acquasparta, San Gemini, Montecastrilli, con eventi che si propongono dal 1°luglio al 4 settembre.

La tappa folignate si dipanerà il giorno 15 luglio, alle 21:30. Sul podio Antonio Pantaneschi a dirigere l’Orchestra internazionale di Roma, composta da giovani musicisti con diploma brillante e curriculum di lusso.

Ben 3 i cori: la Cantoria Nova Romana, il ternano San Francesco d’Assisi e il Novum Convivium Musicum.

Patrocinio della Regione dell’Umbria e della Diocesi Orvieto-Todi, oltre ai Comuni interessati, ad Associazioni musicali e museali.

Un evento di assoluta eccezionalità che consentirà di fruire di uno spettacolo unico, dal titolo “Inno alla gioia”. Perfino superfluo, ma non fuori luogo, segnalare come il concerto – per contenuti e riferimenti ideali – sia perfettamente congruo con la situazione politica e culturale attraversata dall’Europa nell’attuale momento storico.

Una ragione in più, non solo per un ascolto di rango, ma una presenza da assumere anche come testimonianza di carattere umano, civile e culturale. Impossibile mancare.