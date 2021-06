Intesa Sanpaolo e Festival dei Due Mondi, una solida partnership per ridare forza a cultura e territorio

Intesa Sanpaolo e Festival dei Due Mondi di Spoleto insieme per dare slancio e nuova forza ad una delle manifestazioni culturali più significative del settore, duramente colpito dagli effetti dell’emergenza Covid-19. L'istituto di credito è lo sponsro dell'edizione numero 64 della kermesse spoletina.

"Riconoscere l’importanza di dialogare attraverso molteplici forme di arte, come è in grado da sempre di fare il Festival dei Due Mondi di Spoleto, significa per Intesa Sanpaolo agire per supportare la valorizzazione dell’identità territoriale, la cultura e l’interazione sociale - ha detto Luca Severini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo - Valori da rafforzare e a cui attingere in questa delicata fase congiunturale per portare con responsabilità a compimento le azioni di rilancio e ricostruzione del Paese a beneficio del sistema economico e soprattutto delle comunità locali".

Nel rinnovare la partnership con il Festival dei Due Mondi, di cui nel tempo il gruppo bancario ha seguito con impegno le evoluzioni artistiche, organizzative e finanziarie, Intesa Sanpaolo intende dare impulso concreto alla realizzazione ed al successo di un evento culturale sempre così atteso, complesso e straordinario. Allo stesso tempo, la lunga collaborazione testimonia l’impegno di Intesa Sanpaolo nel dare forza all’economia del territorio anche attraverso leve straordinarie come il Festival dei Due Mondi, evento artistico di indiscussa fama internazionale e di forte impatto di pubblico e di attenzione per tutta la regione.

Il gruppo crede fortemente nel contributo che la cultura offre alla crescita delle persone, del tessuto sociale e del Paese, specie in un momento di ripartenza come quello attuale, e sostiene da anni arte, cultura e spettacolo attraverso numerose collaborazioni, oltre a gestire e tutelare un patrimonio artistico ricco di oltre 30 mila opere e i propri musei delle Gallerie d’Italia, presenti a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.

Tra i più importanti donatori alla sanità italiana e al sociale per contrastare gli effetti della pandemia, Intesa Sanpaolo continua a essere al fianco di imprese e famiglie impegnando quotidianamente le proprie risorse finanziarie, senza far mai mancare il sostegno alla tutela e alla valorizzazione della storia e del patrimonio artistico e culturale del Paese.