Festival del giornalismo: informazione, tecnologia e "politica". Ciccone: "Nostro dovere sostenere l'Ucraina"

Torna a Perugia, dal 19 al 23 aprile, il Festival Internazionale del giornalismo, quest'anno alla diciassettesima edizione. Attesi oltre 500 speaker provenienti da tutto il mondo per quasi 200 eventi in programma. Tra i protagonisti dell'edizione, l'Ucraina a un anno dall'invasione russa con il "difficile lavoro di chi racconta il fronte di guerra". Sono in programma le testimonianze del team di Associated Press che ha documentato l'assedio di Mariupol, i giornalisti del Kyiv Indipendent e le "redazioni in esilio" di giornalisti russi.

“È nostro dovere sostenere senza se e senza ma il popolo ucraino”. Lo ha detto Arianna Ciccone, fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, a margine della presentazione dell’edizione 2023. Arianna Ciccone e Chris Potter, co-fondatore dell’evento, avevano appuntato alle giacche un nastro con i colori della bandiera dell’Ucraina. “Non può essere diversa la posizione mia e di Chris” ha aggiunto Ciccone, evidenziando che quello ucraino “è un popolo invaso, l’invasione criminale della Russia è un bombardamento, è una strage continua di civili, si parla di torture, di stupri. Lo abbiamo visto anche con il mandato di arresto della Corte penale internazionale e le documentazioni come quelle di Amnesty International e di Human Rights Watch”.

Tra gli ospiti anche il premio Pulitzer, Romania Farrow, che con le sue inchieste sul New Yorker ha rivelato le prime accuse di violenza sessuale nel mondo del cinema, in collegamento remoto è attesa la premio Nobel, Maria Ressa. Non mancheranno grandi firme del giornalismo italiano e internazionale, e testimonianze di chi ogni giorno si batte per la libertà di stampa e combattere con repressione e discriminazioni. Tornano poi Roberto Saviano e Diego Bianchi con la truppa di Propaganda Live, al teatro Morlacchi in attesa che sia disponibile di nuovo il Pavone, forse già dal 2024, ha spiegato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, presente alla presentazione insieme alla presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha ricordato l'importanza di un evento come questo per la promozione dell'Umbria anche nell'ottica attrattiva di contenitore di appuntamenti culturali di assoluta qualità.

L’edizione 2023 del Festival internazionale del giornalismo sarà anche l’occasione per presentare “un software per le traduzioni simultanee sviluppato dal Festival del giornalismo” stesso. Lo ha annunciato Arianna Ciccone, “perché il festival è anche investimento in nuovi prodotti tecnologici e questo aiuterà molto la fruizione dell’evento perché non ci saranno più le file per le cuffie, ma basterà il proprio cellulare con le proprie cuffiette per sentire la traduzione basata sull’intelligenza artificiale”. “È una cosa unica al mondo, sarà il festival a inaugurarlo” ha aggiunto ancora.