Corciano Festival verso la gran chiusura tra rievocazioni storiche, mostre d'arte e disfida degli arcieri: il programma del 15 agosto

Il Corciano Festival continua a mietere successi di critica e pubblico. Domani giornata clou per la rievocazione medievale. Alle 16 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria “Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento” con l’apertura del campo medievale e dell’area tiro con arco storico alle 17 in centro storico Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Corteo quattrocentesco del Gonfalone” dal convento di S. Agostino a Piazza Coragino.

Liberazione dei prigionieri Pro Amore Dei e solenne incontro presso le mura del Castello tra sua Eccellenza Monsignor Giacomo Vannucci e la popolazione corcianese alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20 ai numeri 340 8527632 - 335 6458985) alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Disfida degli arcieri tra i rioni del castello di Corciano”: Rione Borgo, Rione Castello, Rione Santa Croce e Rione Serraglio. Ingresso libero Le mostre in scena al Corciano Festival

Giovagnoni: 100 anni fra scultura e scrittura" tra la chiesa museo di San Francesco, le sale espositive del palazzo Comunale e le vie del centro storico. Esposizione a cura di Massimo Duranti e Alessandra Migliorati, con la collaborazione di Andrea Baffoni e Aurora Roscini Vitali (progetto 4art - Fondazione Perugia). Orari di apertura della mostra: il 6 agosto e dall'8 al 12 agosto dalle 18 alle 23. Il 7 agosto e dal 13 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Dal 16 agosto all'11 settembre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, aperto gli altri giorni su richiesta all'Infopoint. Dal 6 al 15 agosto dalle 18 alle 23 saranno visitabili anche: Dal Mito alla Storia, mostra permanente al Museo della Memoria del maestro Giuseppe Magnini; Ciò che è surreale è reale di Marcello Biagiotti a palazzo Comunale e in corso Cardinale Rotelli; Vivendo sott'acqua e respirando sotto vetro, mostra di pittura e video installazioni di Claudia Mariani e Letizia Guastaviglie a palazzo Comunale; Botanica, mostra di opere scultoree realizzate da Giulietta Mastroianni con improvvise incursioni musicali di Tristano Gargano nel chiostro di palazzo Comunale. Per l’occasione previsti laboratori d’arte per bambini a partire dai 4 anni in su a cura della pittrice Elisabetta Panno e di Simona Moretti, ispirati al lavoro di Artemio Giovagnoni e a laboratori didattici di intreccio curati da Maria Grazia Mazzone (informazioni: Simona 333 4071599 - Elisabetta 388 1614646).