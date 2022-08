INVIATO CITTADINO L’artista Cinzia Verni presente al Festival Internazionale della carta di Lucca

L’artista Cinzia Verni è presente al Festival Internazionale della carta di Lucca (LUBICA). Una partecipazione che dimostra il prestigio di cui gode l’artista toscana, naturalizzata corcianese-perugina.

Eventi di rango si dipanano tra Palazzo Ducale, Villa Bottini e Centro storico. Apertura con tutte le più alte cariche istituzionali e con rappresentanti del milieu artistico, culturale, giornalistico, mass-mediatico.

Il direttore artistico Giacomo Pecchia ha invitato solo esponenti di grande rilievo come Olivier Bertrand's con le sue installazioni di cartone, poste in piazze strategiche della città.

Palazzo Ducale ospita una mostra di artisti e designer internazionali che lavorano esclusivamente con carta.

A Villa Bottini ha sede la sezione Moda che vede come protagoniste Caterina Crepax e Cinzia Verni tra i nomi più conosciuti del settore. Cinzia è specializzata nella realizzazione di accessori d’abbigliamento in carta. Non si contano le mostre realizzate in prestigiosi consessi di livello nazionale. Ma anche nella nostra Corciano, dove tiene un raffinato atelier. La mostra si protrarrà fino al 21 Settembre.