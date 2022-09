INVIATO CITTADINO Perugia festeggia la Liberazione (14 settembre 1860) con un concerto-spettacolo sul Risorgimento

Perugia festeggia la propria Liberazione (14 settembre 1860) con un concerto-spettacolo sul Risorgimento. Musica e parole nella chiesa di S. Antonio abate, nei luoghi che videro le piume dei bersaglieri entrare all’interno della Porta che la tradizione vuole aperta dalla popolana detta Bachina. E le ante della Porta Santa Margherita vacillare sotto i colpi inferti da Giovanni Ruggia, da Romano Canavese.

L’Agimus di Salvatore Silivestro ha chiamato in causa la voce recitante di Paolo Braconi, le ugole di Paola Stafficci (soprano), Alessandro Zucchetti (tenore) Manuel Massidda (baritono), accompagnati al pianoforte da Stefano Ragni.

In cartellone canti e inni popolari del Risorgimento, insieme a duetti e arie del melodramma italiano dell’Ottocento. Il tutto armonicamente legato da testimonianze poetiche e letterarie intorno a fatti e personaggi del Risorgimento italiano. Letture proposte con maestria da Paolo Braconi, archeologo e ideatore dell’Archeofood (©), ma anche attore di rango.

Apertura con Inno nazionale tutti in piedi. E poi sipari e siparietti, gustosissimi come quello su La bella Gigogin. In poesia e prosa: la Liberazione di Perugia, l’Addio del volontario, il Proclama di Garibaldi, una pagina delle patriote Maria Alinda Bonacci Brunamonti e di Maria Bonaparte Valentini. Senza dimenticare la storia esemplare di Colomba Antonietti.

La musica ha trionfato col Canto dei Bersaglieri, con Nabucco e Aida, con Rigoletto e “Parigi o cara”, in duetto fra Paola e Alessandro in felice sintonia vocale, recitativa e interpretativa.