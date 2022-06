INVIATO CITTADINO Monte Ripido. La Pro Ponte celebra un festoso/fastoso ventennale

Monte Ripido. La Pro Ponte celebra un festoso ventennale. E si proietta nel futuro attraverso le giovani generazioni.

Storica Biblioteca di San Francesco al Monte, per accogliere tre giovani studiosi che relazionano su temi di cultura.

Gemma Goti parla della scoperta e della nascita dell’Ipogeo dei Volumni.

Roberto Guerra relaziona sulle mura etrusche di Perugia e sui segni di cava.

Alessandro Mattioli racconta lo scavo del 1965 in via del Verzaro, voluto da Giuseppe Rufo Ermini. Il rettore “del mattone” scelse Palazzo Florenzi come sede della Facoltà di Magistero e intese ricavarne l’Aula Magna sul fronte interno del muro etrusco che prosegue fino a Porta Trasimena e zona San Francesco al Prato. I ragazzi sono stati seguiti da Simona Rafanelli e dalla stessa Cenciaioli.

Quindi, sempre con protagonisti giovanissimi, Sara Radicioni al violino e Filippo Massetti al violoncello, alle prese con Vivaldi, Bach, Prokofiev e Halvorsen. Li ha formati la docente Alessia Monacelli.

Alle spalle dei relatori la prospettiva della mattonata della via Crucis e sullo sfondo il cassero. Un’immagine che il frate incisore Diego Donati ha tante volte offerto nelle sue liriche stampe.

Tra il pubblico è ospite l’ex procuratore Fausto Cardella che plaude all’iniziativa dell’Associazione ponteggiana.

Dice il presidente Antonello Palmerini: “La Pro Ponte ha mosso i primi passi quando questi ragazzi si sono affacciati alla vita”. E l’archeologa Luana Cenciaioli, presidente del Comitato scientifico di Velimna: “Abbiamo mosso insieme i primi passi ed è tempo che i giovani conferiscano all’Associazione la loro ansia di sano protagonismo”.

Sorpresa del bel pomeriggio, il riconoscimento conferito a Vania Pasquini chiamata, a tradimento, a leggere la motivazione di un premio fintamente assegnato alla Cenciaioli. Vania si accorge che la destinataria, di cui si loda la competenza e l’impegno, altri non è che lei stessa. Emozione e commozione in campo.

La vicepresidente Roberta Cardinali annuncia alcune date dell’edizione 2022 di Velimna. Ma avremo modo di parlarne.

Al termine, nel refettorio francescano, saluto e rinfresco. Poco sopra la necropoli dello Sperandio, il cui splendido sarcofago in pietra fetida è conservato al Manu. Etruschi del Tevere in trasferta. A volte… ritornano.