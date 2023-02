Ponte Felcino, Sala Guelpa. Celebrazione dei primi 50 anni del Motoclub Paggi. Tra moto nuove e d'antan

Sala Eden gremita, in un clima di gioiosa condivisione, per scambiarsi saluti e auguri. Erano presenti piloti, amici e simpatizzanti. Fedelissimi delle due ruote, accorsi a festeggiare il primo mezzo secolo di attività del Moto Club Centro Italia, intestato al nome e alla memoria di Aldo Paggi, fondatore e primo presidente di quello che, all’epoca, si chiamava Moto Club UISP Perugia.

Importanza della Kermesse sottolineata dal presidente del sodalizio, Luigi Lazzerini, convintamente affiancato dal consiglio direttivo.

È stato emozionante ripercorrere le tappe di questo lungo viaggio, effettuato insieme ai protagonisti di ieri e di oggi.

Numerose le figure di riferimento che, nel corso di questi decenni, hanno saputo trasmettere nel nostro territorio la disciplina delle due ruote, coinvolgendo giovani e adulti.

Occasione propizia per l’esposizione di alcuni prestigiosi modelli di motociclette di nuova generazione come Moto Morini, Caballero, KTM. Rassegna aggiornatissima cui hanno fatto compagnia alcuni esemplari di motociclette d’antan come la Motobì e la Cagiva. Modelli che conservano inalterato il loro fascino. Quando ancora non esisteva la tecnologia attuale e il successo dipendeva dall’abilità, e dalla spericolatezza, dei piloti.

A riaccendere le antiche passioni, concorrono le foto e i filmati che hanno riproposto motoraduni, gare e motoescursioni nazionali e internazionali. Testimonianze che assurgono al rango di documenti preziosi e rari. Non solo utili a rivangare un nostalgico “come eravamo”, ma che costituiscono anche un patrimonio da consegnare alle nuove generazioni.

Al momento conviviale hanno fatto seguito le premiazioni del Trofeo KTM e del Trial delle regioni, nel quale si sono distinti con successo giovani talenti e veterani, tenendo alti i colori del moto club ponteggiano.

Chiusura coi fuochi d’artificio di una ricca e partecipata lotteria.