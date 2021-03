Festa delle donne, l'8 marzo del Perugia: "Auguri a tutte le tifose biancorosse"

Nel giorno della festa delle donne non manca un messaggio del Perugia calcio: "L'8 marzo è la Giornata internazionale della donna - si legge in una nota el club -, una ricorrenza che vuole sottolineare l’importanza della donna nella vita sociale, economica e politica quotidiana ma anche ricordare tutte le discriminazioni e le violenze delle quali sono ancora vittime in molte parti del mondo. Auguri a tutte le donne, in particolare modo alle tifose biancorosse, a quelle che lavorano in società e a tutte le squadre femminili dell’AC Perugia Calcio!"