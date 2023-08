A San Lorenzo l'ordinazione di un nuovo diacono: il programma delle celebrazioni in cattedrale

La solennità di san Lorenzo, diacono e martire, titolare della cattedrale, è da sempre vissuta con particolare devozione e partecipazione di fedeli a Perugia.

Nel capoluogo umbro, come è tradizione, questa ricorrenza è preceduta dalla celebrazione dei Primi Vespri della vigilia, in calendario mercoledì 9 agosto, alle ore 18, in cattedrale, presieduti dall’arcivescovo monsignor Ivan Maffeis. Il 10 agosto, sempre in San Lorenzo, alle ore 11, si terrà la solenne celebrazione eucaristica anch’essa presieduta da monsignor Maffeis, insieme ai canonici della cattedrale e ai sacerdoti del centro storico, con l’ordinazione diaconale.

È consuetudine anche nella Chiesa perugino-pievese tenere le ordinazioni dei diaconi permanenti nel giorno della memoria liturgica del martirio di san Lorenzo, il diacono per eccellenza della Carità. Sarà ordinato diacono permanente Massimo Pio Gallì, sposato, padre di due figli e nonno di tre nipoti, esperto informatico. Gallì si è formato spiritualmente presso la parrocchia di Santo Spirito di Perugia, prestando da tempo servizio come ministro straordinario della Comunione. Ha frequentato la predicazione dei Dieci Comandamenti ed è impegnato nell’animazione di un gruppo di famiglie della parrocchia.

A san Lorenzo, martire della prima metà del III secolo d. C., è intitolato anche il “Punto di Ristoro Sociale” attivo da quasi 15 anni (settembre 2008), grazie alla collaborazione tra il Comune e la Caritas di Perugia, ospitato nell’antico Oratorio dei Ss. Simone e Giuda Taddei (in via Imbriani), adiacente alla chiesa del Carmine, in pieno centro storico. La “Mensa San Lorenzo”, così comunemente conosciuta dai suoi cento fruitori quotidiani e dai volontari, sarà aperta a pranzo anche il prossimo 10 agosto, oggi sempre più luogo di ascolto-incontro e di aggregazione-integrazione sociale per il quartiere del Carmine e non solo.

La solennità di San Lorenzo, a Perugia, oltre ad essere vissuta come momento di fede, di memoria delle prime comunità cristiane e di richiamo ad una maggiore attenzione al sociale, in particolare alle persone in difficoltà, è anche occasione per rimembrare la propria storia pregna di arte e cultura. Al riguardo il Museo del Capitolo della Cattedrale organizza delle visite guidate serali alla stessa cattedrale per scoprirne le sue meraviglie architettoniche ed artistiche come la Madonna delle Grazie, attribuita al pittore perugino Giannicola di Paolo, tanto cara alla devozione della città, il coro ligneo realizzato nel 1491 dai maestri toscani Giuliano da Maiano e Domenico del Tasso e la Sacrestia con i monumentali affreschi del XVI secolo, di Giovanni Antonio Pandolfi. La visita terminerà con un “brindisi” sulla suggestiva e panoramica “Loggia di Braccio”, fatta costruire nel 1423. Le visite, previa prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 19:30 / 20:15 / 21:30 / 22.15, contattando i seguenti numeri: 075 8241011 - 3701581907, oppure scrivendo a:?info@secretumbria.it, specificando l’orario di visita desiderato.