Assisi, proseguono le celebrazioni per la festa di San Francesco

La giornata di San Francesco, in questo mercoledì di ottobre, è stata funestata da un grave incidente stradale a Mestre, che ha causato 21 morti e 15 feriti.

Ai piedi della Tomba di San Francesco, i frati del Sacro Convento di Assisi, durante la festa del Patrono d'Italia, hanno pregato per le vittime e i loro familiari, insieme ai pellegrini e ai devoti. “Davanti a tanto dolore la reazione nella fede non può che essere anzitutto la preghiera e l’affidamento al Signore”, ha sottolineato fra Giulio Cesareo, direttore dell’ufficio comunicazione del Sacro Convento.

Nella basilica di San Francesco si è svolta la celebrazione liturgica presieduta dal vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, seguita dai discorsi delle autorità civili e religiose.

ll presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin ha spiegato: “La storia del nostro popolo si è profondamente intrecciata con la presenza francescana nel nostro territorio, tanto che il Convento dei Cordeliers, Frati minori conventuali, fondato nel 1352 che sorgeva nel cuore della città di Aosta, ha ospitato fino al Settecento le sedute dei più importanti organi di autogoverno locali, cioè l’Assemblea degli Stati generali e il Conseil des Commis. La culla dell’autonomia valdostana è stata dunque a lungo custodita nella casa della famiglia francescana”.

Questa mattina sono stati inoltre consegnati i doni che i pellegrini provenienti dalla Valle d’Aosta hanno offerto al Sacro Convento di San Francesco in Assisi. La Regione autonoma Valle d’Aosta ha donato una copia ristampata del Messale di Challant e un cesto realizzato dall’artigiana valdostana Nella Pardi con la tecnica dell’intreccio vannerie contenente dei prodotti enogastronomici della Regione. Il Comune di Aosta dal canto suo ha regalato al Sacro Convento un’anfora in gres bianco chamottato. Realizzata dall’artista valdostano Fabio Cornaz, la foggiatura è eseguita manualmente al tornio. Il Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta ha donato una casula artigianale realizzata dalla cooperativa femminile Lou Dzeut di Champorcher utilizzando la ‘teila de meison’, il tessuto che un tempo veniva prodotta in proprio dalle famiglie per realizzare corredi per la casa e per la persona. Infine, la Diocesi di Aosta ha offerto il contributo per il restauro di una cartagloria dell’anno 1645 con raffigurazione dell’ultima cena attribuita all’artista Bonaventura Bisi detto il Pittorino. Le cartaglorie sono tre tabelle che, prima della riforma liturgica attuata in seguito al Concilio Ecumenico Vaticano II, erano poste sull'altare e riportavano alcune orazioni invariabili della S. Messa secondo il rito romano.

Nel pomeriggio ci sarà la celebrazione dei vespri pontificali in cappella papale nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco presieduti da Monsignor Giuseppe Anfossi, vescovo emerito di Aosta, che hanno luogo alle ore 16.00.

Seguirà la processione alla piazza superiore della Basilica, la benedizione all’Italia e al mondo da parte di Monsignor Sorrentino e l’esecuzione da parte della Cappella Musicale della Basilica, diretta da fra Peter Hrdy, OFMConv, del Cantico delle creature di San Francesco musicato da padre Domenico Stella.