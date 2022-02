Per San Biagio è festa grande anche da noi, scrivono all'Inviato Cittadino gli abitanti di Pianello

Per San Biagio è festa grande anche da noi, scrivono gli abitanti di Pianello. L’Inviato Cittadino chiede scusa, corre ai ripari… e spiega l’origine di “merànguela”.

Non solo Sagra del fungo e Sagra del prosciutto. Mi si ricorda che a Pianello per San Biagio è tradizione tenere la “Fiera delle merànguele”. Intendendosi per merànguela l’arancia. Oltre a questo, nell’occasione si distribuisce un torcolo che assomiglia molto a quello di San Costanzo. Ma è più abbondante la quantità e la varietà dei canditi. Insomma: un torcolo più colorato e con diversi sapori, fra i quali prevale la ciliegia.

È tradizione forte anche quella del ballo. Ci informa un amico che un tempo si ballava ininterrottamente, pomeriggi e sera, per tre giorni consecutivi.

Infine omaggio alla regina della frutta, ossia l’arancia. Anche quest’anno – ci riferiscono – c’era un banco che ne offriva una straordinaria varietà.

L’aspetto sacro vive attraverso una storica processione della Confraternita e diverse celebrazioni liturgiche, al termine delle quali si procede alla benedizione della gola.

A questo punto – per farsi perdonare – all’Inviato Cittadino non resta che spiegare l’origine del termine merànguela.

MERÀNGUELA, in perugino, significa “arancia”. Il termine corrispondente, in lingua italiana, è MELANGOLO e si riferisce all’albero e al frutto delle citracee, dei paesi tropicali, simile all’arancio, segnatamente all’arancio amaro (secondo alcuni, non commestibile).

L’origine è da ricondurre al greco MÈLON, che significa “mela” e ÀNGOURON, nel senso di “anguria, cocomero”. In latino medievale MELÀNGOLUS, da cui MERÀNGUELA.

La prima parte del nome si rifà evidentemente alla forma (mela), mentre la seconda richiama inequivocabilmente il colore dell’interno e del succo (rosso in entrambi i casi).