Auguri, Brunello! Grande festa a Solomeo per il compleanno del re del cachemire. Amici ed estimatori da mezzo mondo

Auguri Brunello. Grande festa a Solomeo per il compleanno del re del cachemire, nato il 3 settembre 1953. Amici ed estimatori da mezzo mondo. Un genetliaco particolarmente sentito che ha mobilitato ospiti di rango.

Elicotteri privati hanno fatto la spola nei cieli tra Assisi e Solomeo.

Alcuni invitati hanno soggiornano al Brufani, per recarsi successivamente alla festa. Che ha visto in consolle anche Gianluca Vacchi, suo caro amico, nonché persona che lo ha assistito nella quotazione in borsa negli scorsi anni. Tra gli invitati, Diego Della Valle e altri operatori impegnati nel settore del fashion.

Una festa che è coronamento di un percorso punteggiato da azioni di mecenatismo, non meno che da successi sul piano imprenditoriale. Perugia Today si unisce agli auguri dell’Inviato Cittadino.