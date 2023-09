Festa della Cipolla di Cannara, presentata la nuova edizione settembrina: tutte le novità e il programma

Settembre, per il comune di Cannara, è senza ombra di dubbio il mese della cipolla e come ha evidenziato il primo cittadino Fabrizio Gareggia “il paese in questo periodo si risveglia e fiorisce come se fosse in primavera”.

Non è un caso dunque se nel primo giorno di settembre è stata presentata l’edizione 41 della Festa della cipolla di Cannara, l’evento enogastronomico che si terrà dal 5 al 10 e dal 12 al 17 settembre 2023.

Nello scenario dello splendido Hotel Brufani, Roberto Damaschi, presidente di Ente festa della cipolla, prima di rivelare alcuni dei piatti, ovviamente a base del prezioso prodotto locale, che si troveranno nel menù della manifestazione, ha voluto dare il via alle danze con l’ascolto della lettura della poesia “Ode alla Cipolla” del poeta Cileno Pablo Neruda: “Io ho cantato quanto esiste, cipolla,/ ma per me tu sei/ più bella di un uccello/ dalle penne luminose,/ sei per i miei occhi/ globo celeste, di platino coppa,/ ferma danza/ di candido anemone,/ e vive la fragranza della terra/ nella tua natura di cristallo.”

Al termine della lirica ha avuto inizio il cooking show di anteprima e i commensali, tra i quali anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e la consigliera regionale Paola Fioroni, hanno potuto gustare gnocchi al ragù di chianina con cipolla chiara, preparati da Michele Pidone, cappellacci ripieni di baccalà al pesto di cipolla dalla cucina di Emanuele Sorbini e infine filetto di maiale con crema di cipolle rosse e mandorle tostate a opera di Adriano Asisani. Un'esplosione di gusto che anticipa la bellezza di quello che sarà il vero evento che si svolgerà Cannara, la cittadina che sorge sulla riva sinistra del fiume Topino.

“Questa è una kermesse di valenza regionale e tutta la comunità partecipa a questa iniziativa, dal produttore della cipolla a chi poi la trasforma. È un contenitore che raccoglie tantissime adesioni e tantissima gente e spero che possa ottenere il successo che merita” sottolinea la presidente Tesei. Il plauso anche della consigliera Fioroni che evidenzia: “Grande è la generosità e la sensibilità dei cannaresi e di questa amministrazione nell’ambito della collaborazione con Anfas. C’è una bellissima mostra, che consiglio a tutti di visitare, di Luca Cisternino, un ragazzo dotato di un talento incredibile che riesce a produrre delle opere meravigliose”.

Gli stand gastronomici sono senza ombra di dubbio il motore della festa e per questo 2023 quelli che si sfideranno, per presentare i migliori e più innovativi piatti a base di cipolla, sono: Al Cortile Antico, El Cipollaro, Il Giardino Fiorito, Il Rifugio del cacciatore, La locanda del curato e La Taverna del Castello.

Quest’anno saranno tantissimi gli eventi che faranno da cornice alla festa, dagli eventi musicali agli spettacoli di danza, dalle manifestazioni sportive agli spettacoli comici e dagli eventi culturali ai laboratori per bambini. Nonostante il ricco calendario e le vive iniziative la protagonista è sempre lei, sua maestà la cipolla.

Programma

Si inizia martedì 5 settembre con le semifinali del torneo di calcio a 11, secondo memorial ‘Sabrina Betti’ al parco XXV aprile alle 18 e il concerto dei Sex Mutant alle 21.30 in piazza San Matteo.

Mercoledì 6, poi, ‘Intrecciando’, rassegna di bande musicali, con la sfilata delle majorettes per le vie del paese alle 21.00 e concerto delle bande di Lama, Marsciano e Gualdo Tadino alle 21.30 in piazza San Matteo.

Sempre piazza san Matteo alle 21.30 ospiterà giovedì 7 La notte delle stelle, spettacolo musicale con Andrea Braido, chitarrista di Vasco Rossi, e lo showman Gianfranco Butinar. Venerdì 8 c’è Amico Fragile, cover band di Fabrizio De Andrè.

Sabato 9 il contest canoro Canta Cipolla, alla quinta edizione, con una novità, ovvero la sezione dedicata a brani inediti che si aggiungerà alle proposte cover. Ospite d’onore in giuria sarà il compositore e cantautore Giuseppe Anastasi, insegnante alla scuola CET di Mogol, e inoltre ci sarà lo spettacolo di ‘Magico Alivernini’ a ‘spezzare’ la tensione tra una canzone e l’altra. A precedere il contest canoro, alle 17.30 al Museo Città di Cannara, Letizia Barbetta presenterà ‘Tornerò a volare’, in collaborazione con il Circolo di lettura Cannara.

Domenica 10 settembre c’è l’undicesimo Motoraduno Festa della Cipolla e la Finale del memorial Betti, alle 10 al Parco XXV Aprile, mentre il pomeriggio alle 17.30 in via Baglioni un nuovo evento a cura del circolo di lettura di Cannara, con la presentazione di due libri, ‘Le tre verità’ con l’autore Antonio Luna e ‘La scelta di destino’ con l’autore Brunello Castellani; alle 21.30 tutti in piazza San Matteo per il concerto Acustic Nek, con i più grandi successi di Nek cantati da un duo musicale.

Martedì 12 settembre, stessa ora e stessa location per gli spettacoli di danza classica ‘La Danza dei Cigni’ e di danza moderna ‘La strada’ a cura di Scarpette Rosa Pgs Don Bosco – Cannara.

Mercoledì 13 settembre Cannara City Music, con Lorenzo Rocchi, API e Mauro Magrini aka Little Blue Slim insieme per una serata all’insegna del blues rock ‘made in Cannara.

Giovedì 14 si passa alla comicità con Andy Bellotti e venerdì 15 ancora musica con Sky Pink e i più grandi successi della musica italiana e internazionale.

Sabato 16 Disco Italia, spettacolo musicale dedicato ai grandi successi italiani cantati e musicati dal vivo. Chiuderà la 41esima edizione della Festa della Cipolla di Cannara. Domenica 17 settembre, la settima ‘Cipolla di Cannara in Corsa’, corsa Podistica su strada di 11 chilometri e passeggiata non competitiva di 5 chilometri (ritrovo alle 8, partenza alle 9.30 al Palazzetto dello sport. Per informazioni: podisiticavolumniasericap@gmail.com, 329.1281042 e 329.9040768).

Si prosegue con la presentazione del libro ‘Prima del buio in sala’, alle 17.30 in via Baglioni, con l’autrice Viviana Picchiarelli. L’evento è a cura di Circolo di Lettura Cannara e coordinato da Elisa Scaloni e Arianna Ciancaleoni; ci sarà poi l’attesissima sfida culinaria tra primi cittadini di Cannara e di Bettona, ‘Sindaci al dente’, alle 18 e il concerto finale de La Cantina del zi’ Socrate alle 21.30, entrambi in piazza San Matteo.