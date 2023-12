Cena e poi canti e balli, gli avvocati perugini fanno festa alla Posta dei Donini

Festa unitaria dell’avvocatura perugina alla Posta dei Donini, organizzata dalla commissione "Oltre il diritto" presieduta dall’avvocato Marco Piazzai.

Oltre 140 avvocati presenti che hanno cantato, ballato e fatto festa, per far capire che gli avvocati hanno anche un lato divertente e non sempre serioso come nelle fiction in tv.

Si tratta della prima festa che unisce le varie associazioni forensi, come Camera penale e civile, Difensori d'ufficio, Movimento forense, Difensori di strada, Matrimonialisti italiani, Mediatori, e altri.

La Commissione "Oltre il diritto" ha voluto ringraziare la collega Cristina Rastelli per l'impegno profuso nell'organizzazione dell'evento che ha riscosso molto successo tra gli avvocati.