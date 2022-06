Festa all'insegna dello sport per salutare l'anno scolastico all'istituto comprensivo Perugia 12

Due giornate di festa e di sport per salutare l’anno scolastico che si chiude oggi. Gli studenti dell’istituto comprensivo Perugia 12 sono stati protagonisti della “Festa dello Sport” che ha avuto luogo in due date diverse: sabato 28 maggio 2022 per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e martedì 7 giugno 2022 per i bambini della scuola primaria e dell’infanzia. Entrambe le giornate si sono svolte nella mattinata presso il campo sportivo “Pontevecchio A.S.D.” alla presenza delle famiglie degli alunni che hanno osservato i propri figli cimentarsi in svariati giochi sportivi dalle gradinate della tribuna.

“Una ripartenza esplosiva dopo il lungo periodo di pandemia” come ha ricordato il dirigente scolastico Simona Ferretti “che aveva costretto a rinunciare a momenti di aggregazione e condivisione ad alto valore formativo come questi”. La prima manifestazione, quella relativa agli studenti della scuola secondaria, è stata organizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Pontevecchio che non solo ha messo a disposizione la location per ospitare l’evento, ma si è occupata, nello specifico, dell’organizzazione logistica delle attività che è stato possibile svolgere grazie anche all’impegno delle associazioni sportive del territorio che si sono messe a disposizione con i propri allenatori. L’evento ha preso avvio attraverso la rappresentazione, da parte delle classi terze della Scuola Secondaria, di un musical dal titolo “Grease”, tratto dall’omonimo film della fine degli anni Settanta.

Dopo questa prima fase di apertura, tutti gli studenti, divisi in gruppi omogenei per fasce d’età, si sono cimentati in un circuito a tappe, ciascuna delle quali ha previsto una specialità sportiva diversa: dal calcio all’atletica leggera, dalla coordinazione motoria ai giochi della gioventù. Tutti hanno potuto sperimentare i differenti sport mettendosi alla prova e superando i propri limiti. Con lo stesso entusiasmo hanno partecipato alla manifestazione del 7 giugno 2022 anche gli alunni delle Scuole Primarie dell’Istituto, ospitati sempre all’interno del Campo Sportivo Pontevecchio che per conformazione e ampiezza è risultato essere un’ottima soluzione per accogliere eventi di questo genere.

L’organizzazione tecnica, per questa seconda giornata, è stata curata dall’Associazione ProPonte e ha visto protagoniste le seguenti specialità: ginnastica, calcio, basket e rugby messe sempre a disposizione dalle relative associazioni sportive del territorio quali Sakura Judo Gym, Asd Pontevecchio, Basket Academy e CUS Perugia Rugby. Come per la Scuola Secondaria, anche per gli alunni delle Primarie è stato organizzato un circuito in cui mettersi alla prova nei vari sport. A metà mattinata i bambini hanno potuto fare una piacevole e deliziosa pausa con il gelato offerto gentilmente dall’Arte del Gelato e hanno anche potuto gustare lo yogurt e rifocillarsi con bottigliette d’acqua fresca entrambi offerti dalla stessa Associazione ProPonte.

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, sempre nella giornata del 7 giugno 2022, a partire dalle 10.30 del mattino, hanno svolto molteplici giochi sportivi organizzati dalle stesse docenti all’interno delle aree verdi dei relativi plessi scolastici per permettere anche ai più piccoli di partecipare all’evento in modo maggiormente libero e flessibile, nel rispetto dei loro tempi e delle loro esigenze. Molteplici le attività svolte: percorsi motori, staffetta, basket, bowling e tanti altri giochi divertenti che li hanno coinvolti pienamente in un mare di sensazioni diverse. Lo sport, che può essere definito come la Terza Agenzia Educativa dopo la famiglia e la scuola, rappresenta una fabbrica di emozioni: che sia un successo o una sconfitta costituisce un “pezzo” di storia individuale e collettiva.

È pertanto fondamentale un’efficace alleanza tra istituzioni sportive e scolastiche per rafforzare quei valori universali che devono necessariamente caratterizzare la vita di un individuo. Il movimento è vita, educa, forgia il carattere e consolida le relazioni e come dice lo scrittore Frank Deford: “Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce”.