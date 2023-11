Festa degli Alberi, nuove piante alla scuola di Colle Umberto

In occasione della tradizionale giornata nazionale degli Alberi, i carabinieri forestali hanno organizzato oltre 50 eventi su tutto il territorio regionale nella giornata del 21 novembre.

Il comando regione carabinieri forestali “Umbria” e la città di Perugia hanno individuato l’area verde di Colle Umberto per effettuare gli interventi.

Con il Reparto biodiversità di Assisi e l’Agenzia regionale forestale sono state messe a dimora numerose piante forestali: ginestra dei carbonai e alloro per effettuare la delimitazione dell’area con siepe, tiglio nostrano e olmo campestre per l’ombra per le generazioni future.

Durante la cerimonia è stata messa a dimora un albero di tiglio nostrano che nelle nostre latitudini è facile trovarlo nei parchi e vicino le chiese. Per i popoli germanici, il tiglio nostrano era considerato sacro.

All’ingresso pedonale dell’area è stata inoltre istallata una targa che riporta il nuovo articolo 9 della Costituzione con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla multifunzionalità e l’importanza del verde urbano

La cerimonia è stata presieduta dal colonnello Gaetano Palescandolo, comandante regionale alla presenza delle cariche istituzionali regionali, comunali, militari, civili, religiose e la partecipazione degli insegnanti e degli alunni dell’Istituto Comprensivo Perugia 1.