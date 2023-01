INVIATO CITTADINO Festa per il mezzo secolo dalla fondazione del Motoclub Centro Italia Aldo Paggi

Festa per il mezzo secolo dalla fondazione del Motoclub Centro Italia Aldo Paggi. Soci, amici, sostenitori si ritrovano per un bilancio dinamico del loro Club.

Iniziative che si dipanano in cinque decenni di persuasa appartenenza. Anni nei quali ha fatto da collante l’amicizia e la condivisione di una passione fortemente sentita.

L’Associazione risale al 1971, quando vede raccolti intorno a sé i simpatizzanti del vecchio Lambretta Club e nuovi appassionati che si erano avvicinati alle due ruote, travolti dal fascino delle maximoto molto in auge negli anni ’70.

La prima denominazione fu Moto Club UISP Perugia e il suo primo presidente fu Aldo Paggi che, insieme ad altri irriducibili appassionati, è stato anche il fondatore del sodalizio che ancor oggi raccoglie iscritti non soltanto a Ponte Felcino, ma anche nel capoluogo e nei paesi vicini.

Nel 1993 l’Associazione si è data una nuova veste, pur rimanendo ancorata ai principi istitutivi. In onore e memoria del suo fondatore, è stata ribattezzata Moto Club Centro Italia “Aldo Paggi”.

Molti sono stati i piloti che il moto club ha contribuito a lanciare, sia a livello regionale che nazionale: a cominciare da Flavio Carnevali (che è stato anche presidente del sodalizio) e poi Manuel Monni, Roberto Bazzurri, Thomas Traversini, Mirko Arcangeli, Paolo Orioli, Alberto Toccaceli…

Questa la sua carta d’identità. Presidente: Luigi Lazzerini; Vicepresidente: Gianni Palazzetti; Segretario: Luciano Citti; Consiglieri: Stefano Cicchi, Lamberto Roscini, Enrico Lazzerini, Alberto Toccaceli.

Ed ecco che, perché sia festa davvero, ci si ritrova alla Sala Eden, sabato 28 gennaio alle 20:00.

Nella grande sala ex cinema, oggi intestata al nome e alla memoria di Silvio Guelpa, industriale che non poca parte ha avuto nella storia e nello sviluppo economico di Ponte Felcino. A celebrare il cinquantesimo e la chiusura della Stagione 2022 in una divertente conviviale.