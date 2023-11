Festa dell'Unità nazionale e delle forze armate, le celebrazioni a Perugia

Il 4 novembre si festeggia la Giornata delle forze armate e la Festa dell’unità nazionale.

Questo il programma nella città di Perugia.

Alle 11 presso l’Ara Pacis, nei giardini di via Masi, sindaco, prefetto e comandante del Comando Militare Esercito Umbria deporranno una corona di alloro. Alle 12 nella sala dei Notari sarà conferito il premio Città di Perugia, assegnato con cadenza biennale proprio in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate a uffici e persone appartenenti a Esercito, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco. Un modo per riconoscere i meriti di coloro che si sono particolarmente distinti per atti di solidarietà, sacrificio e altruismo nell’espletamento delle proprie funzioni a favore della popolazione perugina.