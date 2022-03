Guerra in Ucraina, il grande cuore dei perugini non solo aiuti ai profughi e ai bambini: ma anche raccolta food anche cani e gatti

Nel fine settimana appena trascorso, Felicittà si è trasformata nel luogo della solidarietà cittadina. Nella sede di via Settevalli a Perugia, che da diversi anni è la casa comune di associazioni di volontariato impegnate sul territorio, sono stati preparati e confezionati un centinaio di scatoloni pieni di medicine, cibo, vestiti, prodotti per l'igiene personale, pannolini e coperte, che proprio in queste ore sono in viaggio destinazione Chernivtsi, in Ucraina.

Tanti concittadini si sono presentati per fare la loro parte e hanno donato diversi quintali di prodotti, ben divisi, etichettati e inscatolati dai volontari di Felicittà. Una bambina, Bianca, si è presentata con i propri disegni che abbiamo inviato insieme a tutto il resto. Felicitta è il luogo da dove partono mensilmente aiuti alle famiglie indigenti del territorio e, in questi due giorni, si è trasformato in un ponte internazionale di solidarietà e amicizia tra la città di Perugia e la popolazione ucraina martoriata da questa folle guerra.