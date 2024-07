Ferderfarma Perugia cambia i vertici: dal presidente al consiglio, tutti i nomi

Gianluca Ceccarelli, titolare di farmacia a Corciano ed Assisi, è il nuovo presidente di Federfarma Perugia. L’associazione provinciale ha provveduto a una riattribuzione delle cariche all’interno del triennio 2023-25.

Il consiglio ha preso atto delle dimissioni dalla carica di presidente di Lodovico Vitali, che essendo entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Farmacentro Servizi e Logistica, ha deciso di rinunciare al ruolo pur rimanendo in seno all’associazione, in qualità di vicepresidente, caldamente invitato dai consiglieri. L’attuale composizione del consiglio di Federfarma Perugia è quindi il seguente: presidente Gianluca Ceccarelli, vice presidente urbano Lodovico Vitali, vice presidente rurale Claudia Pimpinelli, segretario Guido Zuccari e tesoriere Luigi Santi. Consiglieri Licia Bianchi, Carlo Bondi, Angela Cruciani, Augusto Luciani, Emanuele Vescovi e Giulio Lattanzi. Sindaci effettivi sono Claudio Mariottini, Claudio Nafissi e Laura Sensini. Sindaci supplenti Gianni Carboni ed Angelica Paolucci; probiviri effettivi Massimo Ortalli, Gianfranco Rossi e Vito Betti, proboviro supplente Andrea Paoletti.

“Innanzitutto, desidero ringraziare i colleghi del consiglio per la fiducia che hanno riposto in me – ha sottolineato Ceccarelli, che già dal 2011 al 2016 è stato al timone di Federfarma Perugia -. Si tratta di una bella responsabilità, anche perché il ruolo della farmacia è divenuto sempre più strategico e rilevante per il territorio ed in Umbria stiamo portando avanti da tempo dei progetti molto importanti. Grazie alla strada tracciata dalla ‘Farmacia dei Servizi’, facendo rete con le altre componenti del mondo sanitario, puntiamo a rafforzare sempre di più il concetto di tutela della salute”.