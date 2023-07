Perugia, giovani talenti crescono in casa Federcaccia

Giovani talenti crescono in casa Federcaccia Perugia. Nicolò Meniconi, classe 2000, è un esempio di passione e sacrificio uniti ad un grande talento che lo ha portato a successi continui, non ultimo il titolo di campione italiano nella disciplina sporting itinerante.

La sezione comunale Federcaccia di Perugia ha voluto ringraziare il suo giovane associato alla presenza di dirigenti provinciali e regionali ed insieme agli amici associati del suo territorio presso la sede distaccata della Federcaccia di Perugia a Bosco, presso il circolo Oasi 80.

Tantissime le persone intervenute che insieme alla famiglia Meniconi hanno omaggiato il grande Nicolò in un momento conviviale accompagnato da un rinfresco di tutto rispetto organizzato dalla famiglia stessa. La consegna della targa è stata fatta dal presidente della sezione comunale di Perugia Paolo Raspa insieme a Fausto Cagiola in rappresentanza di Federcaccia Umbra e Fausto Gaggioli in rappresentanza della Sezione Provinciale.