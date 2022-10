INVIATO CITTADINO Ponte San Giovanni e Fcu sulle televisioni nazionali per inquinamento e rumore

Ponte San Giovanni e FCU sulle televisioni nazionali per inquinamento e rumore.

Non è un onore salire ai pani alti della cronaca per problemi di fumi tossici e i rumori dei vecchi locomotori della ex FCU Centrale Umbra. Ci avvisa il collega e amico Gino Goti che una troupe di Rete 4, per la trasmissione “Fuori dal coro” di Mario Giordano, è arrivata al Ponte. Non attirata da buone nuove, ma per proporre un servizio sui problemi acustici e ambientali che le vecchie locomotive creano. Specie in danno di quanti risiedono di fronte alla stazione e a ridosso del 4° e 5° binario. È infatti proprio qui che sostano, arrivano e partono i vecchi e superati locomotori che, per disporre del corretto funzionamento dell’impianto frenante, devono essere accesi per alcuni minuti prima della partenza. Il polemico Mario Giordano ha inviato una troupe televisiva, capitanata da Alessandro Filippelli, per mettere a fuoco questa situazione ormai storica e più volte deprecata. Insomma – si dice – ha poco senso rifare ex novo le strutture se non si mette mano a un cospicuo rinnovamento del materiale rotabile.