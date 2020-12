Lavori Fcu, "La tratta perugina sarà completata nel giro di 2 anni e la stazione Sant'Anna riqualificata"

Operativa, al momento, solo la linea ferroviaria Perugia-Città di Castello. Con il rischio che la stazione di Sant’Anna continui ad essere preda dell’incuria e dello stato di abbandono da quando è stata chiusa. Per questo i consiglieri Dem, Nicola Paciotti e Francesco Zuccherini, hanno presentato una interrogazione sullo stato dell’arte dei lavori per la riapertura della linea Sant’Anna-Ponte San Giovanni, di conoscerne le tempistiche ed eventuali progetti di riqualificazione per la piccola stazione a ridosso del centro storico. Ad oggi, deve essere ancora completata quella di Perugia - Ponte San Giovanni-Terni, mentre è del tutto chiusa la tratta Sant’Anna-P.S.Giovanni.

L’Fcu è un importante asse di viabilità per la città – ha posto l’accento l’assessore Luca Merli in risposta all’interrogazione, specificando, però, che essendo ormai divenuta con il tempo obsoleta, rischiava di compromettere la sicurezza degli utenti e la funzionalità dei trasporti. Da qui, la necessità di un progetto di riqualificazione “totale” della tratta perugina, come ha evidenziato Merli, con interventi sulla galleria della Pallotta (ormai fatiscente) con raddoppio della linea.

“Si tratta di lavori importanti della durata di circa 3 anni; attualmente l’opera di riqualificazione è giunta circa alla metà ed è sostanzialmente in linea con il cronoprogramma nonostante l’emergenza sanitaria in atto. E’ ragionevole ritenere, pertanto, che salvo imprevisti l’opera potrà essere completata nel giro di ulteriori due anni”. Dopo il completamento della linea, toccherà anche al restyling della stazione di Sant’Anna.