Le fattorie didattiche di Coldiretti aprono le porte in tutta l'Umbria per accogliere i piccoli offrendo esperienze formative all'aria aperta

Anche Coldiretti apre le porte delle fattorie didattiche associate per ospitare, durante l'estate i bambini, promuovendo un'esperienza di gioco e di vita all’aria aperta a contatto con la natura. Sono oltre 150 le strutture presenti nelle campagne umbre, dove è iniziata la stagione dei campi estivi, che svolgono anche il ruolo di sostenere le famiglie nel restituire ai figli una serenità messa a dura prova da restrizioni e lockdown in due anni di Covid, nonché dalle nuove ansie legate al conflitto in Ucraina.

Significativi dati nazionali

Secondo i risultati di un sondaggio Coldiretti, oltre quattro italiani su cinque (82%) vorrebbe iscrivere i propri figli in una agricolonia, proprio per trascorrere le vacanze estive in pace e sicurezza con attività ricreative ed educative a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta.

Nelle fattorie didattiche - spiega Coldiretti - il metodo di apprendimento prevede l'imparare “facendo”, con attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e creare.

Moltissime le attività proposte dalle aziende, oltre a quelle sportive: dal laboratorio dei baby chef dove imparare a cucinare risparmiando, fino a quello dove allenare i sensi dell’olfatto, del gusto, del tatto e della vista ed imparare a riconoscere le piante aromatiche o assaporare i diversi tipi di miele, ma anche conoscere gli animali in fattoria.

Obiettivo: formare consumatori consapevoli

Un’offerta che attraverso il progetto Educazione alla Campagna Amica di Donne Impresa Coldiretti ha coinvolto negli ultimi venti anni circa 10 milioni di bambini, e che in Umbria riguarda alcune scuole delle due province promuovendo proprio l’educazione alimentare e lo sviluppo sostenibile.

L’obiettivo - precisa Coldiretti - è quello di promuovere i principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti, valorizzando i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruendo il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno.

"Il progetto sull’educazione alimentare è diventato e resterà cruciale nella visione e nel lavoro quotidiano di Coldiretti e degli agricoltori - afferma Mario Rossi direttore Coldiretti Umbria. La qualità della vita dei nostri bambini e delle nostre famiglie - aggiunge Rossi - deve tornare ad avere il proprio fondamento nella campagna così come nelle scelte dei cibi a tavola. Le nostre strutture sono pronte ad accogliere i bambini in sicurezza con giornate didattico-educative svolte a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta".