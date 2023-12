Farmacista, come evolve la professione: convegno promosso dall'Ordine

Al dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia il seminario sul tema: “Fofi e ruolo dell’Ordine professionale, evoluzione della professione del farmacista”.

Presenti la professoressa, Luana Perioli, referente del dipartimento per il seminario e il presidente dell’ordine dei farmacisti della Provincia di Perugia, Filiberto Orlacchio, in qualità di relatore. In collegamento on line hanno portato il loro saluto Maurizio Pace, presidente Ordine dei Farmacisti di Agrigento nonché segretario di Fofi e Silvia Pagliacci, presidente di Federfarma Umbria.

“Ho rappresentato agli studenti – spiega il presidente Orlacchio - che le farmacie sono sempre più dei presidi sanitari territoriali. Proprio per questa ragione, visto il crescente ruolo delle farmacie nell’ambito del sistema sanitario nazionale e locale, la sfida che il prossimo futuro ci pone di fronte consiste nel potenziare i test diagnostici eseguibili da parte dei farmacisti fornendo così un ulteriore e decisivo servizio all’utenza. Ed infatti, visto che per una diagnosi precoce è decisiva la tempestività e diffusione dei test e degli screening, allora diventa fondamentale offrire la possibilità di effettuarli in quei luoghi, come le farmacie appunto, dove i cittadini sono più disposti a riceverli. In sostanza il principio della prossimità assume un significato determinante per delineare un sistema di prevenzione efficace. Nelle farmacie dell’Umbria – ha infine riferito Orlacchio - entro breve tempo, i cittadini dotati di prescrizione del medico, potranno effettuare ulteriori esami oltre a quelli già possibili, ossia una spirometria, un Ecg o un holter – cardiaco o pressorio – come prestazione rimborsata dal Servizio sanitario”.

Dunque un’offerta in favore del cittadino che cresce costantemente nell’ambito della farmacia dei servizi.