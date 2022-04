Afas macina utili, per il 2022 le farmacie del Comune di Perugia prevedono un fatturato di quasi 23 milioni di euro

Le farmacie del Comune di Perugia macinano utili. Per Afas nel 2022 "è previsto un utile netto per ciò che concerne la gestione propria (11 farmacie di Perugia e parafarmacia di Ponte San Giovanni) di circa 288mila euro, in crescita rispetto al 2021 (163mila) ed al 2020 (98mila)". Le stime dell’utile netto per 2023 si attestano sui 324mila euro. Per il 2024, invece, la valutazione dell'utile netto è di 358mila. Il risultato d’esercizio in crescita, sottolinea Palazzo dei Priori, "è legato sostanzialmente all’aumento del fatturato che si attesta su un +5% nel 2022 (circa 23 milioni, di cui 22,6 per vendite di merce e 450mila euro per prestazioni)".

Numeri contenuti nel piano programma 2022-2024, nel bilancio di previsione annuale 2022 e in quello pluriennale 2022-2024 di Afas, approvati dal consiglio comunale di Perugia con 20 voti a favore, 8 contrari e un astenuto.

"Nel 2021 l’offerta di Afas si è incrementata con l’apertura della parafarmacia ortopedica a Ponte San Giovanni e ora si punta a un punto vendita all’interno del centro commerciale di Collestrada (investimento di 250mila euro)", prosegue la nota.

Sul fronte del personale nel 2022 Afas prevede 13 nuove assunzioni (ad oggi sono 113 le unità operative in servizio). Per quanto riguarda gli investimenti nel 2022 "sono previste migliorie esterne di tutte le sedi per un importo di 10mila euro, nonché acquisti di distributori automatici per 31.800 euro; ed ancora l’ampliamento e rifacimento arredi per 50mila euro nella farmacia 10 (San Feliciano) ed un restyling per 47mila euro nella farmacia 12 (Pila). Gli investimenti si attestano quindi sui 138.800 euro con fondi di finanziamenti propri". Nel triennio 2022-2024 "si valuteranno ulteriori investimenti per il restyling delle farmacie n. 1 (Pallotta), 2 (San Sisto), 7 (Montegrillo), 12 (Pila), 10 (San Feliciano)". Per quanto riguarda la politica dei prezzi e delle tariffe, evidenzia la nota di Palazzo dei Priori, "prosegue il progetto della “farmacia solidale”, con prodotti a prezzo agevolato soprattutto dedicati alla prima infanzia e sconti nell’ordine dei 500mila euro".