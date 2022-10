Farmacie Afas per i bambini siriani: in vendita il Sapone di Aleppo per finanziare l'associazione Kids Rainbow

I bambini siriani protaogonisti di un'iniziativa di solidarietà targata Afas. Nelle 14 sedi delle farmacie comunali di Perugia, Magione, Todi e Città della Pieve nonché la Parafarmacia AFAS Apogeo, sarà infatti possibile acquistare il “Sapone di Aleppo” il cui ricavato andrà al progetto benefico Kids Rainbow.

I saponi saranno in vendita in tutte i punti vendita ad un costo che varia dai 6 agli 8 euro a seconda della tipologia. Il prodotto sarà disponibile anche delle confezioni regalo, custodito in sacchetti di lino e cotone.

Il sapone di Aleppo è prodotto da più di cento anni nell’omonima città della Siria. La sua lavorazione avviene artigianalmente con l’utilizzo delle migliori materie prime senza conservanti e additivi di sintesi. Gli ingredienti di base per la sua preparazione sono l’olio d’oliva e l’olio d’alloro e il sapone può essere utilizzato per l’igiene personale e anche per lavare vestiti e altro.

L'impegno di Kids Rainbow

Kids Rainbow ha iniziato ad operare nel 2015 nel quartiere di Akyol a Gaziantep, dove vivono numerose famiglie siriane. Preoccupati della carenza di opportunità educative per giovani rifugiati e per i bambini sotto la protezione temporanea, l'organizzazione è stata fondata come uno spazio di apprendimento sicuro ed inclusivo, dove sviluppare le proprie indoli e tessere una rete di supporto.

L’associazione lavora per creare uno spazio di apprendimento solidale e al momento ospita circa 50 bambini tra i 6 e 13 anni di cui la metà non ha accesso al sistema educativo pubblico a causa di ragioni economiche, burocratiche e sociali.

Nonostante l’impegno dell’associazione, attualmente 150 bambini sono in lista di attesa ma non ci sono risorse e spazi per accoglierli: la volontà, condivisa da Afas, è quella di offrire, oltre che un luogo di apprendimento, uno spazio per essere bambini.

Afas conferma in questo modo la sua vocazione di farmacia sociale, vicina non solo ai cittadini ma anche ai più bisognosi di cura e attenzione. Per partecipare all’iniziativa e contribuire attivamente all’azione benefica basterà recarsi in una delle 14 sedi Afas o nella nuova Parafarmacia Sanitaria Ortopedica AFAS Apogeo e acquistare il Sapone di Aleppo in esposizione.