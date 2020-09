Farma Service Centro Italia dona 1000 mascherine chirurgiche alla Caritas di Perugia

Nel perdurare dell’emergenza Coronavirus che continua a scandire l'attualità, arriva un gesto concreto da parte di Farma Service Centro Italia, l’azienda di servizi dal 1992 al fianco delle farmacie umbre. Si tratta di una donazione di 1000 mascherine chirurgiche alla Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve. Franco Baldelli, direttore generale di Farma Service Centro Italia, ha ricevuto in visita il neo direttore della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, proprio all’indomani della sua nomina ufficializzata dal Cardinale Gualtiero Bassetti con la cerimonia di investitura che si è tenuta al “Villaggio della Carità - Sorella Provvidenza” e nel teatro parrocchiale di San Barnaba. Don Marco Briziarelli, nel ringraziare e nel salutare il direttore Baldelli ha anche visitato la struttura di Farma Service Centro Italia, intrattenendosi con i dipendenti. “Un piccolo gesto dettato dalla gratitudine che tutti dobbiamo alla Caritas, per il suo fondamentale ruolo sociale svolto nel territorio, per l’azione di aiuto continua nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e lo spirito di sostegno che ne anima da sempre la missione”, ha affermato Baldelli. Saluti e felicitazioni per la nomina di Don Marco Briziarelli a direttore della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve sono arrivati anche dal presidente di Federfarma Umbria, Augusto Luciani e dalla presidente di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci.

