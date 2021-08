Marsciano, contributi comunali per famiglie numerose: previsti 150 euro per ogni figlio minore. Come fare domanda

Contributi economici per famiglie con almeno quattro figli. C'è tempo fino alle ore 13 del 18 settembre 2021 per presentare le domande di accesso al contributo economico del Comune di Marsciano, capofila della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere. I moduli da scaricare ecompilare sono disponibili a questo link .

"Anche per il 2021 la Zona sociale – commenta l’assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano Manuela Taglia – mette risorse a disposizione delle famiglie con un più alto numero di figli a carico. Un contributo che sicuramente va a cercare di mitigare le maggiori difficoltà che alcuni di questi nuclei stanno sopportando in una fase storica segnata dalla crisi sanitaria e socio economica portata dal Covid, ma che vuole anche riconoscere la necessita di ridare un impulso alla natalità e quindi di sostenere in modo concreto le famiglie più numerose proprio per l’importanza che rivestono nell’ambito di questo prioritario obiettivo".

Per poter presentare domanda e il successivo accesso al contributo, che ammonta a 150 per ogni figlio minore, è necessario essere residenti in uno dei comuni della Zona sociale n. 4 (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi, San Venanzo) ed essere comunque residenti in Umbria da almeno 5 anni; essere cittadini italiani, comunitari o extra comunitari con permesso di soggiorno di durata non inferiore a 6 mesi; avere nel nucleo familiare un numero di figli conviventi pari o superiore a quattro, di età inferiore a 26 anni e di cui almeno uno minore di 18 anni; avere un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 36.000 euro.

Le domande dovranno pervenire con una tra le seguenti modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune Marsciano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Marsciano Largo Garibaldi n. 1 - 06055 Marsciano (PG);

tramite posta elettronica certificata (pec) da inviare al seguente indirizzo: comune.marsciano@postacert.umbria.it.

La fase di istruttoria per l’ammissibilità delle domande e la successiva valutazione porterà alla definizione di un elenco degli aventi diritto. A tutti i soggetti che presenteranno la domanda sarà comunicato l’esito della fase istruttoria con l’eventuale ammissione o meno al beneficio.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail con oggetto “avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli” all’indirizzo l.leandri@comune.marsciano.pg.it o contattare lo 0758747277.