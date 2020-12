Famiglie Numerose, arriva un contributo dalla Regione: chi ne ha diritto e come fare domanda

"Famiglie Numerose"

Con un decreto emanato dalla Giunta regionale dell'Umbria il 18 novembre, in attuazione della Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), arriva una delibera in favore delle famiglie numerose della nostra regione.

Si tratta di un intervento che prevede il sostegno economico per l’anno 2020 sotto forma di contributo per nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a quattro di età inferiore a 26 anni conviventi, dei quali almeno uno sia minore. Il provvedimento vuole essere un riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose nella società ed è finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura della prole ed educativo.

Chi sono i destinatari

Sono destinatari del contributo le persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

essere residente in uno dei comuni che afferiscono alla Zona Sociale n.2 Perugia, Corciano e Torgiano;

essere stati, comunque, residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni;

essere:

- cittadini italiani;

- cittadini comunitari;

- cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi;

- avere all'interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto;

- avere un ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 36.000,00;

Come inoltrare la domanda

La domanda per il contributo Famiglie Numerose può essere presentata esclusivamente online accedendo con le credenziali SPID o con le credenziali del Comune di Perugia (se si è già registrati).

Il modello di richiesta del contributo potrà essere compilato solo dall'intestatario della domanda, presentato una sola volta e da un solo componente per ogni nucleo familiare.

Termini di presentazione

La domanda potrà essere presentata esclusivamente on line a partire dal lunedì 21/12/2020 fino a venerdì 29/01/2021, salvo proroghe.