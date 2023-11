Sostegni economici per le famiglie numerose: ecco come richiederli

Sul portale web del Comune di Perugia è disponibile l’annuncio che illustra le condizioni per richiedere i sostegni economici riservati alle famiglie numerose con quattro o più figli. L’annuncio specifica anche le modalità e i tempi per inoltrare la richiesta.

Si legge: “Sono destinatarie del contributo le persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: essere residente in uno dei Comuni (Perugia, Corciano e Torgiano) che afferiscono alla Zona sociale n. 2; essere stati, comunque, residenti in un Comune della Regione Umbria da almeno cinque anni; essere cittadini italiani o comunitari o extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi; avere all’interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di 18 anni; avere un Isee del nucleo familiare non superiore a 36mila euro.

E ancora “L’istanza dovrà essere presentata dalle persone in possesso dei requisiti previsti esclusivamente per via telematica mediante l’inserimento dei dati richiesti nell’apposita procedura di Istanza on line, resa disponibile nel sito web del Comune di Perugia, sulla base del modello predisposto dalla Regione Umbria. Per accedere alla procedura di presentazione istanza online è necessario l’accreditamento mediante Sistema di Identità Digitale (Spid), Carta di identità elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Il riconoscimento digitale – effettuato mediante uno dei predetti sistemi – dovrà essere eseguito esclusivamente dal soggetto richiedente il contributo. Le domande vanno inoltrate entro le 11.59 del 28 dicembre 2023 (farà fede la data di invio tramite la piattaforma informatica con acquisizione del protocollo).

Il modello di richiesta del contributo potrà essere compilato online dall’intestatario della domanda o da un suo delegato in possesso di un documento di delega. La richiesta potrà essere presentata una sola volta e da un solo componente per ogni nucleo familiare”.