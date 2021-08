Baby newsletter, Comune e pediatri insieme a sostegno della genitorialità

Un'iniziativa per fornire alle famiglie perugine tutti gli strumenti, validati scientificamente, per produrre le migliori competenze genitoriali

Una newsletter per fornire ai neo genitori informazioni per la crescita e lo sviluppo, ma anche trasmettere competenze e conoscenze per essere migliori nel loro ruolo genitoriale e dare indicazioni per accedere ai servizi territoriali. L'amministrazione comunale di Perugia ha aderito al progetto "Baby newsletter" proposto dall’associazione culturale pediatri Umbria, rappresentata dalla presidente dottoressa Carla Berardi con la volontà di fornire alle famiglie perugine tutti gli strumenti, validati scientificamente, per produrre le migliori competenze genitoriali.

Il progetto prevede l’invio a casa delle famiglie dei nuovi nati, residenti nel territorio di Perugia, di otto lettere informative a cadenza periodica con contenuti specifici in riferimento all’età del bambino, fino al compimento del dodicesimo mese di vita. La prima lettera verrà inviata il 3 agosto.

Nelle missive sono contenute informazioni utili che il pediatra fornisce alla famiglia sulle fasi di sviluppo e crescita del bambino e sui benefici di pratiche, comportamenti e stili di vita sani; forniscono inoltre indicazioni su come promuovere al meglio il potenziale di crescita del bambino

"Abbiamo accolto subito con grande favore questo progetto dell’associazione culturale pediatri dell’Umbria - spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri – perché riteniamo sia fondamentale supportare e sostenere i genitori soprattutto nel primo anno di vita del bambino. Si tratta del periodo in cui si è chiamati ad effettuare scelte decisive per la salute e la crescita dei propri figli, scelte che possono fare la differenza per il loro sviluppo. E’ per questo che i genitori non possono essere lasciati soli in questo difficile percorso. Una guida pratica che non sostituisce, ovviamente, ma va ad aggiungersi al fondamentale ruolo che i pediatri esercitano a sostegno dei nuovi nati e delle loro famiglie".

L’obiettivo del progetto, realizzato in collaborazione e con il patrocinio di Asl, è di promuovere la salute dei bambini aiutando i genitori nelle varie fasi dello sviluppo del proprio bambino per crescerlo nel migliore dei modi e per affrontare eventuali difficoltà di accudimento.

Ogni lettera intende fornire un aiuto ai genitori relativamente alla crescita del bambino, descrivendone le abilità in relazione alle varie fasi di sviluppo e fornendo le opportune indicazioni su cosa fare nelle specifiche età, a supporto delle indicazioni che riceveranno dal pediatra.

Nella guida si trovano consigli utili dall'allattamento alla "nanna sicura", dall’alimentazione alle procedure di sicurezza da seguire per proteggere il bambino nei vari luoghi in cui si sviluppa la sua esistenza. Un piccolo “vademecum” per supportare i genitori con tutta una serie di informazioni utili e i numeri cui rivolgersi in caso di necessità e per accedere ai servizi di sostegno presenti sul territorio.