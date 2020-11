Sorpresa per il 118 di Perugia: Faliero offre la colazione ai soccorritori

Un piccolo, grande gesto per chi è in prima linea. Il ristorante Faliero ha fatto una sorpresa alla centrale del 118 di Perugia e al personale delle ambulanze, consegnando la colazione della domenica. Un omaggio ai soccorritori per testimoniare la vicinanza durante l'emergenza coronavirus. La 'Maria' ha fatto lo stesso anche con i militari dell'Esercito durante le fase di installazione dell'ospedale da campo fuori dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.