INVIATO CITTADINO Centro storico, la gemma 'nascosta': le meraviglie dell'ex Medio Evo

C’era una volta il Rataplan, poi divenuto Pappabona… che si è ora allargato ai locali dell’ex Medio Evo. Lo raccontiamo.

Ne avevamo anticipato la soluzione.

Eravamo anche stati i primi ad annunciare la trasformazione quando Tommaso Brunelli, figlio dell’indimenticabile Walterino, optò per una nuova configurazione del bistrot Rataplan.

Siamo al pianterreno di Palazzo Baldeschi al Corso, in prossimità della rivendita di giornali.

Ora all’ambiente vintage tradizionale se ne è affiancato un altro, diversamente caratterizzato. Si pensi solo che l’arredamento è quello che fu dell’Accademia dei Filedoni, con sede a Palazzo Cesaroni.

Dice il titolare: “Mi si è presentata l’occasione di acquistarlo e mi ci sono tuffato, perché quei mobili raffinati evocano atmosfere d’antan”.

E, da innamorato della città, l’Inviato Cittadino è andato a (ri)vedere quegli ambienti che – causa l’abbandono decennale – stavano perdendo fascino e… intonaco. È infatti da sapere che sotto il pavimento, come in quasi tutti i palazzi nobiliari, c’è una grossa cisterna d’acqua che fa risalire umidità sulle pareti, provocando il distacco di intonaco e relative decorazioni.

A proposito di decorazioni, da un’attenta ricognizione si scopre un tesoro di stemmi, immagini, simboli di forte caratura identitaria. E ci piace proporle in gallery per un apprezzamento da parte dei lettori ai quali potrebbero essere sfuggite queste meraviglie. O che potrebbero avere desiderio di ammirarle.

Innanzi tutto, lo stemma di famiglia. Ma anche i simboli dei rioni cittadini: l’elefante di Porta Eburnea, le catene di Porta Santa Susanna, il Sole della Porta omonima, il sasso di Porta San Pietro (in ricordo della litomachia o Sassaiola), la clava (simbolo meno noto di Porta S. Angelo, al posto delle ali di San Michele).

E, sopra tutti, un Grifo rampante in bassorilievo, col sesso eretto, incorniciato da uno scudo, e un secondo Grifo passante. Tutti in colori originali. Ma anche tutti bisognosi di un accurato restauro.

Quanto alla logistica, i due vani, già collegati a livello di bancone, sono stati messi in comunicazione anche dal punto di vista delle sale, attraverso una generosa apertura.

L’arredamento della seconda sala si differenzia da quello della prima. Dice Tommaso: “Non potevo mettere sedie impagliate et similia in un ambiente raffinato”. Ha scelto così di abbinare ai mobili in radica una radio d’epoca e tutto quanto fa finezza.

Auguri di buon lavoro a Tommaso Brunelli. Che ritorna nei locali dell’ex Medio Evo nei quali operò con profitto suo padre Walter, bella figura di imprenditore perugino.