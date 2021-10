Ex Fcu, l'annuncio della Regione Umbria: "Nuovo 'treno diretto' Castello-Perugia-Ponte San Giovanni"

La novità e l'annuncio dell'assessore regionale alle Infastrutture e ai trasporti, Enrico Melasecche: "Grazie alla continua interlocuzione con Trenitalia, siamo riusciti a velocizzare di circa 20 minuti la tratta della ex-Ferrovia Centrale Umbra Città di Castello-Perugia-Ponte San Giovanni”. Come? Con un “nuovo treno diretto” fra Città di Castello e Perugia (andata e ritorno) (con fermate a Trestina, Umbertide e Ponte Pattoli) in fasce orarie sia di andata che di ritorno di massimo interesse per l’utenza.

"La risposta di Rfi e Busitalia - sottolinea l’assessore - centra perfettamente l’obiettivo di introduzione della corsa veloce del mattino, mentre per quanto riguarda quella del rientro, Rfi ha evidenziato l’impossibilità tecnica, al momento, di individuare una traccia adeguata nell’orario di rientro scolastico del pranzo, come richiesto dalla Regione. La proposta pertanto prevede la corsa di rientro nella fascia del pomeriggio corrispondente all’uscita degli uffici e delle attività produttive (17.30 circa), comunque di grande interesse per l’utenza".

“Questa proposta di velocizzazione – aggiunge Melasecche - subirà nel corso del tempo, ulteriori miglioramenti a seguito del progressivo realizzarsi degli interventi relativi alla eliminazione dei quattro passaggi a livello non automatizzati nel Comune di Perugia. Il completamento di questi lavori porterà a tempi di percorrenza di quella tratta di circa un’ora. Nel frattempo proseguono le interlocuzioni con RFI per l’apertura in sicurezza e ai massimi standard qualitativi possibili per riaprire le due tratte chiuse dal 2017, la Sansepolcro- Città di Castello e la Perugia Ponte San Giovanni-Terni, oltre alle due tratte metropolitane di superficie Sant’Anna Ponte San Giovanni e Cesi-Terni".