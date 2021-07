Europei, Spinazzola infortunato. La lettera della moglie: "Mattia è fiero ed orgoglioso del suo papà"

Miriam Sette: "Presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni"

I compagni cantano sull'aereo, la moglie gli scrive una commovente lettera su Instagram. E lui promette: "Tornerò Presto". Tutti con Leonardo Spinazzola, il terzino umbro della Nazionale rimasto infortunato durante la partita con il Belgio agli Europei.

La moglie, Miriam Sette, gli dedica una lettera piena d'amore: "Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. il famoso treno guidato da te,si è fermato. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa", ha esordito Miriam: "Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova.. mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, Mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni".

Per concludere, il riferimento al loro Mattia, primo grande tifoso del suo papà: "L’ultima cosa ma che è la più importante: hai reso tutti orgogliosi ma sopratutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine. Credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere. Dopo la tempesta c è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene.. Sei forte amore mio. Più forte di prima. Con te, Sempre".