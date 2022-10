Europe for peace, anche a Perugia in piazza contro la guerra

"Europe for peace" scende in piazza anche a Perugia, accogliendo l'appello fatto a livello nazionale dal mondo pacifista. L'appuntamento è per domenica 23 ottobre alle 17 in piazza Italia.

Una piazza contro la guerra, a cui aderiscono al momento ben 68 associazioni della provincia di Perugia, che chiede subito di far tacere le armi e una conferenza per la pace convocata dall'Onu. A quest'appello seguirà una manifestazione nazionale con la stessa piattaforma, per il 5 novembre a Roma.