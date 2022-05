“Facciamo conoscere l’Europa ai nostri cittadini”

Servono a connettere i territori con l’Ue, informando e formando la cittadinanza circa le attività delle istituzioni comunitarie e le politiche europee. E fanno arrivare la voce dei cittadini fino a Bruxelles, portando Bruxelles nelle realtà locali. Sono gli Europe Direct, i centri creati da Parlamento e Commissione Ue in tutti gli Stati membri. Per conoscere l’ufficio dell’Umbria, gestito dal Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Cesar) regionale, abbiamo parlato con Alessandro Antognelli.

Che cosa è l’Europe Direct e quando è nato? Di cosa si occupa?

Europe Direct Umbria fa parte della rete di centri informativi Europe Direct, ideata nel 2005 dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea con lo scopo di fare da tramite tra l’Europa ed i suoi cittadini. Si occupa di formare ed informare la popolazione, attraverso eventi e tramite il coinvolgimento dei media locali, cercando di coinvolgere in particolare le fasce più giovani. La rete Europe Direct ha anche lo scopo di raccogliere idee/giudizi e sentiment dei cittadini, per condividerle con le rappresentanze della Commissione nei vari Stati membri, per favorire il dialogo permanente tra Bruxelles e le autorità locali.

Qual è secondo voi la percezione che hanno i cittadini del vostro territorio dell’Ue?

L’Ue è vista ancora come un’entità distante dai cittadini, perché se ne conoscono poco le componenti e le funzioni. Lo dimostrano anche i risultati dell’Eurobarometro 2021: in Italia il 43% dei cittadini è indifferente a ciò che riguarda l’Unione, mentre il 15% ne ha una concezione negativa, dato altrettanto allarmante. L’obiettivo dell’Ue corre quindi su un duplice binario: da un lato cercare di attirare questa grossa fetta di cittadini neutrali verso di sé, entrando in contatto con loro, coinvolgendoli nella vita politica e rendendoli partecipi di tutte le attività che vengono svolte; d’altra parte, prendere in considerazione le critiche dei cittadini insoddisfatti per migliorare costantemente. In tutte queste attività, per il suo ruolo di tramite, si inserisce la rete Europe Direct.

Perché secondo voi è importante la Conferenza sul futuro dell’Europa?

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente i cittadini nelle scelte politiche. La Conferenza si basa su una piattaforma multilingue digitale, dove sono raccolti tutti i contributi dei cittadini, ottenuti sia durante eventi in presenza che online. Tutti i cittadini possono partecipare e viene incoraggiato soprattutto l’intervento dei giovani, che altrimenti tenderebbero ad allontanarsi dalla vita politica europea. I risultati della Conferenza saranno poi analizzati nei comitati europei dei cittadini e nelle sessioni plenarie, per poi venire presentati ai presidenti di Parlamento, Consiglio e Commissione, che provvederanno rapidamente a dare loro un seguito.

Quali sono le attività che avete promosso in relazione alla Conferenza? Qual è stata la reazione dei cittadini?

Per promuovere la Conferenza sono state ideate campagne di informazione e sensibilizzazione sulle principali piattaforme social di Europe Direct Umbria. Inoltre il Cesar è stato designato come hub regionale di coordinamento per gli eventi che vengono organizzati nel territorio. Ad oggi, tutti gli eventi che sono stati organizzati in merito alla Conferenza hanno riscontrato un grande coinvolgimento dei cittadini. L’interesse si è notato sia a livello di partecipazione durante le manifestazioni, sia a livello di risonanza ottenuta da questi eventi sui nostri canali di comunicazione.

Quali sono le idee e le proposte che sono emerse dai vostri eventi #latuaparolaconta? Cosa chiedono i cittadini del vostro territorio all’Europa?

L’evento Clima-X Perugia 2050 dello scorso aprile ha visto il coinvolgimento degli studenti del Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia. L’incontro ha portato alla presentazione di varie proposte per l’Unione Europea da parte degli studenti. In particolare è emerso un chiaro interesse verso la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, introducendo proposte innovative anche in merito alla ricerca di un ambiente scolastico eco-compatibile.