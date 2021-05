La scelta sofferta di Patron Guarducci: Eurochocolate si farà, ma ad Umbria Fiere. "Non è un addio ma un arrivederci a Perugia"

Eurochocolate 2021 si farà ma non in corso a Perugia. Per la prima volta la kermesse sarà fatta al coperto al centro fieristico di Umbriafiere. Ma non è un addio alla location che Guarducci ha sempre difeso ma solo un arriverderci, per questioni di ordine sanitario: "torneremo a Perugia nel 2022". Ma in occasione dell'edizione 2021 in piazza IV Novembre ci sarà un piccolo evento per testimoniare il forte legame con quella che ogni anno a Ottobre si trasforma in una vera e propria Capitale del Cioccolato. Dal 15 al 24 Ottobre si terrà, dunque, la tradizionale dieci giorni con il consueto format che ha reso celebre l’evento in tutto il mondo. Il claim scelto per richiamare l’attenzione delle migliaia di appassionati è l’ironica frase “Ne abbiamo piene le scatole”.

“Durante questo ultimo anno - dichiara Eugenio Guarducci Presidente di Eurochocolate - siamo stati in tanti ad aver contribuito al fortissimo incremento di cibo in scatola. Ogni volta che aprivo una scatoletta di tonno, di zuppa di cereali o di passata di pomodoro mi domandavo come mai il mondo del cioccolato non avesse mai fatto un uso convinto di questa tipologia di packaging, altamente sostenibile e concettualmente molto interessante. Abbiamo cosi provato a riempire alcune scatole di varie forme con differenti tipologie di cioccolato e ci siamo accorti che il risultato era così interessante da unirlo, poi, ad un’esclamazione che non ha bisogno di spiegazioni”. L’edizione 2021 di Eurochocolate vuole rappresentare un importante segnale di ripresa sia per il comparto produttivo afferente al mondo del cioccolato che per quello turistico, entrambi duramente penalizzati in questo ultimo anno.

I tre padiglioni di Umbriafiere, facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, accoglieranno altrettante coloratissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: Chocolate Experience, Chocolate Show e Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori per bambini, animazione e un grande mercato del cioccolato accompagneranno la visita dei chocolovers che potranno accedere ordinatamente all’evento grazie alla messa a punto di un servizio di controllo degli accessi che farà anche leva sul ticketing (su prenotazione, a partire dai prossimi giorni, e sul posto durante l’evento) accompagnato da golosi omaggi.