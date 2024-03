Eurochocolate sbarca ad Assisi: l'apertura del nuovo negozio

Eurochocolate esce da Perugia, sbarca ad Assisi e apre il primo negozio fuori dalla città del Grifo. L’Eurochocolate Store, spiega una nota, ha aperto ufficialmente in Corso Mazzini 33/A.

"Siamo molto felici – sottolinea Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – di poter essere attivi con il nostro format commerciale in una città che naturalmente non ha alcun bisogno di presentazione. Lo facciamo in compagnia di importanti partner locali che hanno messo a disposizione una location significativa capace di dare una grande visibilità al nostro marchio".

Nel corso dell’inaugurazione, scrive Eurochocolate, "alla quale ha preso parte anche il Sindaco di Assisi Stefania Proietti, è stata presentata in anteprima assoluta la prima tavoletta di cioccolata fondente al 60% con Nocciole Tonde Francescane pralinate dolci, prodotte dalla Fondazione Istruzione Agraria e lavorate presso il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità dell’Istituto di Istruzione Superiore Cassata – Gattapone di Gubbio". La tavoletta, prosegue la nota, "farà presto parte di una collezione ben articolata di prodotti a base cioccolato che intende valorizzare la produzione della Nocciola Tonda Francescana brevettata dall’Università degli Studi di Perugia per la quale negli ultimi anni sono stati intrapresi in Umbria importanti investimenti".